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Ничего не помнит и без денег: в Днепре нашли украинскую заробитчанку из Польши

7 февраля 2022, 13:59
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Женщину розыскивали 3 дня. Ей 41 год. О том, что случилось на самом деле, пока неизвестно.

Женщина осталась без заработанных денег / Соцсети

В Днепре нашли 41-летнюю женщину, которая возвращалась в Украину из Польши и пропала уже на родине по дороге из Житомира. Ее объявили в розыск 3 февраля.

Как сообщают в телеграмм-канале "Днепр оперативный", женщина ничего не помнит.

"Нашлась, жива, но ничего не помнит. На улице Антоновича обнаружили женщину, которая с 3 февраля находилась в розыске. Она возвращалась домой из Польши, а когда села в автобус в Житомире, абсолютно ничего не помнит. Как говорит сама исчезла, ее держали несколько дней, отобрали деньги и телефон, но точнее ничего она рассказать не может", — сообщили авторы публикации.

Отмечается, что женщина ехала автобусом из Кракова в Днепр. Вероятно она вышла на автовокзале в Житомире или Киеве. Больше о ее местонахождении не было ничего известно, как и теперь.

Расследованием занимаются правоохранители.

Напомним, в Польше по дороге на работу убили и ограбили украинскую заробитчанку из Бердичева. С женщиной зверски расправился неизвестный мужчина, которого сейчас разыскивает полиция.

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