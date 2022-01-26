"Молотком он и убил мою маму": с украинской заробитчанкой в Польше расправился серийный убийца

У мужчины нашли сумку с окровавленными инструментами.
Над украинской заробитчанкой в Польше Надеждой Яремчук из Бердичева расправился 25-летний серийный убийца.
Как известно, 49-летнюю женщину ударили по голове тупым предметом и ограбили по дороге на ночную смену.
Как пишет 33-й КАНАЛ, подозреваемого уже задержали копы.
По ее словам, подозреваемый поляк не выпивал и не употреблял наркотики, Однако правоохранители обнаружили в его личных вещах мужчины сумку с инструментами для домашнего хозяйства, которые были в крови его жертв.
"Молотком он и убил мою маму. Как пояснила полиция, юноша ехал за ней. Потом просто вышел из машины, убил, забрал сумку, сел в машину и поехал дальше. Страшно отдавать себе отчет, скольких человек он уже убил. Оказалось, что это серийный убийца. Не жалел никого. Выслеживал свою жертву, а потом убивал, потому что ему так нравилось", — отметила девушка.
Девушка рассказала, что для своих убийств поляк использовал новый предмет и профессионально засекречивал все свои злодеяния. Его поймали только после этого убийства. Теперь мужчине грозит до 25 лет лишения свободы.
Напомним, в Польше по дороге на работу убили и ограбили украинскую заробитчанку из Бердичева. С женщиной зверски расправился неизвестный мужчина, которого сейчас разыскивает полиция.
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