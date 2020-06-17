Потураев возглавил комитет по вопросам информационной политики

Потураев возглавил комитет информационной политики / УНИАН

В среду, 17 июня, народный депутат фракции Слуга народа Никита Потураев возглавил комитет парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Такое решение приняла Верховная Рада во время своего заседания.

Кроме того, коллега Потураева Павел Сушко стал его заместителем.

За такое решение проголосовал 281 парламентарий.

Читайте такжеНардеп Потураев пояснил, как заменят умерших от коронавируса депутатовНапомним, ранее Никитая Потураев призвал ужесточить контроль над онлайн-медиа. Об этом он заявил 15 июня в ходе обсуждения скандального законопроекта "О медиа" в рамках заседания подкомитета по вопросам информационной и гуманитарной политики, которое он вел. По его словам, интернет-СМИ имеют "несправедливые преференции" по сравнению с традиционными.

"Позиция комитета: медиа должны иметь регуляторы работы. Все медиа. Исключений быть не может ", - заявил Никита Потураев.