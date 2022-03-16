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Ночью в Харькове прогремел мощный взрыв

16 марта 2022, 04:37

В Харькове идут бои. По данным нардепа Алексея Гончаренко, известно о двух мощных ракетных ударах. Других детали инцидента пока не сообщаются.

В Харькове ночью прозвучал взрыв
В Харькове ночью прозвучал взрыв / скриншот

В среду, 16 марта, около двух часов ночи в Харькове прогремел мощный взрыв. Его было слышно во всех районах города. В это время в городе и области была объявлена воздушная тревога.

"Корреспонденты Суспільного сообщают о мощном взрыве в Харькове, который раздался во время воздушной тревоги – эхо было слышно во всех районах города", – говорится в сообщении в Telegram.

Народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram добавил, что в Харькове идут бои.

"Харьков, мощный взрыв, в городе постоянно идут городские бои. Сообщается еще о двух мощных ракетных ударах", – написал политик.

Других детали инцидента пока неизвестны.

Отметим, что ночью воздушную тревогу объявили во многих украинских городах – Киеве, Харькове, Тернополе, Ривне, Хмельницком, Изюме, Белой Церкви, Кременчуге, Никополе, Николаеве, Лубнах, на Волыни.

Как сообщал Главред, российские военные будут увеличивать количество обстрелов Украины крылатыми ракетам. Такой неутешительный прогноз озвучил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович во время телемарафона 15 марта.

По его словам, у России остается "очень мощный запас ракет".

"Они будут бить до конца конфликта, и это может увеличиваться. К этому нужно быть готовыми. Еще по городам будут бить, по Киеву. Когда не удается на суше и в воздухе, будут пытаться ракетные удары устраивать", - сообщил Арестович.

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