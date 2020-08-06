В Минэкономики озвучили цифры крушения ВВП за полгода

ВВП Украины снизился / pro100news.info

В первом полугодии 2020 года ВВП Украины сократился на 6,5%, если сравнивать с аналогичным периодом минувшего года.

В Министерстве экономики 6 августа опубликовали обзор экономической деятельности за первое полугодие 2020 года, который демонстрирует неутешительные цифры.

"Помесячная динамика видов экономической деятельности свидетельствует, что экономика прошла пик и преодолела рубеж максимально негативного эффекта от жестких противоэпидемических мероприятий как внутри страны, так и за ее пределами, который больше всего ощущался в апреле-мае 2020 года. И пока на фоне смягчения карантина постепенно начинает восстанавливаться", - сказано в документе.

/ Инфографика: Минэкономики

Отметим, в октябре-декабре 2019 года реальный ВВП повысился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до 1 114,902 млрд гривен (в фактических ценах). В 2019 году реальный ВВП повысился на 3,2% по сравнению с 2018 годом, до 3 974,564 млрд гривен. Государственный бюджет на 2020 год был разработан исходя из макроэкономического прогноза, который предусматривает рост реального ВВП на 3,7%.

Как ранее сообщалось, согласно прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, рост внутреннего валового продукта (ВВП) в Украине в 2021 году составит 4,6%, а инфляция ‒ 7,3%.

Напомним, глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил о том, что в Украине сложилась критическая ситуация с инфляцией.