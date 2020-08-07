В Харькове пытавшийся покончить с собой мужчина устроил стрельбу по полиции/ Нацполиция

В Харькове мужчина, который планировал совершить самоубийство, устроил ссору и выстрелил из стартового пистолета в сторону патрульных полицейских.

Об этом сообщают представители пресс-службы Главного управления Национальной полиции по Харьковской области.

Как сообщают в ведомстве, происшествие в Харькове произошел около 23:00 на улице Гвардейцев Широнинцев.

Прибывшие на место патрульные, обнаружили мужчину в инвалидной коляске, который заявил ‒ он намерен совершить самоубийство.

Когда полицейские попытались приблизиться к нему, чтобы отобрать оружие, мужчина выстрелил из стартового пистолета в сторону патрульного. В результате чего полицейский получил ожог руки. Затем харьковчанин достал нож и заявил, что никого к себе не подпустит, а если кто-то попытается ему помешать — убьет себя.

После непродолжительных переговоров правонарушитель сдался полиции. Сам мужчина утверждает, что причиной его поступка стала неразделенная любовь. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

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Напомним, ранее в Кривом Роге (Днепропетровская область) сотрудники полиции устроили погоню за автомобилем Москвич-412. Транспортное средство протаранило полицейское авто, а водитель пытался скрыться в неизвестном направлении.