Скандал с визитом Зеленского: в Херсонской ОГА ответили на обвинения журналистов

Визит Владимира Зеленского в Херсонскую область / president.gov.ua

В Херсонской областной государственной администрации прокомментировали заявления местных журналистов о том, что их не пустили на освещение визита президента Владимира Зеленского в регион.

Как говорится в сообщении Херсонской ОГА в Facebook, в связи с увеличением числа случаев заболевания COVID-19 количество присутствующих представителей СМИ на мероприятии было ограничено.

"Мы были вынуждены сфокусироваться на медиаканалах, которые имеют большее распространение и охватывают большую аудиторию. Был сделан акцент на зарегистрированных СМИ, потому что это событие высокого уровня, которое должно быть профессионально освещено с соблюдением стандартов журналистики и журналистской этики".

В ОГА обратили внимание на то, что на мероприятия с участием Зеленского не были приглашены представители СМИ, которые не имеют аккредитации, а также блогеры.

Напомним, ранее Зеленский жестко отреагировал на организацию работы комплекса габаритно-весового контроля Консул в ходе поездки в Херсонскую область.