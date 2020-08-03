"Много смертей": на Киевщине произошло жуткое ДТП, опубликованы фото

На Киевщине столкнулись легковые авто, четыре жертвы / Скриншот с kv.npu.gov.ua

В воскресенье, 2 августа, поздно вечером в Киевской области на автодороге Борисполь – Мариуполь столкнулись две легковушки, погибли четыре человека, есть пострадавший.

Смертельная авария произошла около 23:20, на 55 км дороги столкнулись ВАЗ 21061 и Daewoo Lanos, говорится на сайте Главного управления Нацполиции Киевщины.

По ее данным, на месте ДТП погибли две девушки – 23-летняя и 29-летняя пассажирки Daewoo, а также 36-летний водитель ВАЗа и его пассажир (личность пока не установлена).

В результате аварии пострадал 32-летний пассажир Daewoo, его отправили в больницу.

После ДТП начато производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Читайте также"Брусчатка не прощает спешки": в Киеве произошло жесткое ДТП, опубликованы фотоВ полиции также показали фото с места происшествия. На одном из снимков видно, что ВАЗ превратился в груду металла.

На Киевщине столкнулись легковые авто, четыре жертвы / kv.npu.gov.ua

На Киевщине столкнулись легковые авто, четыре жертвы / kv.npu.gov.ua

Напомним, 1 августа на автодороге Васильевка – Бердянск столкнулись иномарка и грузовик. В результате столкновения погибли четыре человека, а еще один – получил травмы.