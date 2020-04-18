Полгорода уйдет под воду: над Киевом нависла новая опасность

Киевская ГЭС / energetika.in.ua

Бывший глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский заявил о том, что на дамбе Киевского водохранилища может случиться прорыв, который грозит катастрофическими последствиями.

По его словам, уже пять лет не выполнялись предписания Госслужбы и не проводились проверки дамбы в Киевской области.

"После ликвидации пожаров, нужно провести тщательное расследование и наказать виновных. Чтобы это закончилось не публикациями в соцсетях, а реальными решениями по конкретным людям. Иначе нас ждет еще не одна чрезвычайная ситуация. Дамбы на подходе. Там тоже все пустили на самотек, а проблема есть. Пол-Киева и области может в случае ЧП попросту уйти под воду" - рассказал Бочковкий в интервью Strana.uа.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине прорыв дамбы привел к экологической катастрофе.