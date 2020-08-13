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Свобода и партия Шария сохраняют шансы: какие политсилы попадут в Киевсовет

13 августа 2020, 18:22

2,3% киевлян не хотят идти на выборы.

Киевсовет
Киевсовет / УНИАН

В Киевский городской совет прошли бы пять политический партий, если бы выборы прошли в ближайшее время.

Как свидетельствуют результаты исследований электоральных настроений в Киеве, проведенные компанией Active Group, с политическими симпатия не определились 15,7%, не пойдут на выборы – 2,3%.

Электоральные симпатии распределились следующим образом: за партию "Удар" готовы проголосовать 16,5%, за "Слугу народа" 15,3%, за "Европейскую солидарность" – 14,7%, за "Оппозиционную платформу — За жизнь" – 7,2%, за "Победу Пальчевского" – 5,8%, за "Батькивщину" – 4,8%, партию Шария – 4,3%. Остальные политические силы, в том числе "Свобода" (3,4%) и "Голос" (2,6%), Радикальная партия Олега Ляшко (1,0%), набирают менее 4%.

В то же время среди тех граждан, кто пойдет на избирательные участки и определился со своим выбором, 20,1% поддерживают партию "Удар". За "Слугу народа" готовы отдать свои голоса 18,7%, за "Европейскую солидарность" – 17,9%, за "Оппозиционную платформу — За жизнь" – 8,8%. 7,1% избирателей поддерживают политическую силу "Победа Пальчевского", 5,8% — "Батькивщину", 5,3% — партию Шария, 4,1% — "Свободу", 3,2% — "Голос", 2,5% — "Единство".

Такие партии как "Сила и честь", "Рідна країна", Радикальная партия Ляшко набирают соответственно 1,9%, 1,6%, 1,2%.

Читайте такжеОпрос показал крушение рейтинга ЗеленскогоОпрос показал, что самый большой антирейтинг в Киеве у партии "Оппозиционная платформа — За жизнь": на вопрос "За какую из политических сил вы бы ни в коем случае не проголосовали бы на выборах в горсовет" 15,9% респондентов ответили, что это партия ОПЗЖ. "Слугу народа" назвали 12,7% опрошенных, "Европейская солидарность" – 12,3%, "Удар" – 11,5%, Радикальная партия Олега Ляшко – 9,1%, Партия Шария – 8,5%, "Батькивщина" – 7,8%.

Ни в коем случае не проголосовали бы 6,4% опрошенных за партию "Голос", 5,6% — за "Свободу", по 2,8% — за "Единство" и "Победу Пальчевского".

Опрос был проведен 1-2 августа.

Как ранее сообщалось, украинский шоумен Сергей Притула примет участие в выборах городского головы Киева. Артист выдвигается от политической партии Голос, которая поддержала его кандидатуру.

Напомним, в последние месяцы в прессе регулярно циркулировала информация о том, что Притула может баллотироваться на пост мэра Киева. Сам шоумен не опровергал данные сведения и заявлял, что обдумывает такой вариант развития событий.

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