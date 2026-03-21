Узнали о "другой жизни": домашние кошки впервые увидели уличных

Константин Пономарев
21 марта 2026, 19:14
Реакция домашних кошек на уличную жизнь спровоцировала спор о безопасности, свободе и здоровье питомцев среди владельцев животных.
Домашние кошки впервые увидели уличных
Домашние кошки впервые увидели уличных / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@milo_mila0

Вы узнаете:

  • Что удивило домашних кошек
  • Почему видео разделило людей на два лагеря
  • Как защитить питомца во время прогулок

Видео с двумя домашними кошками, которые с недоверием наблюдают за происходящим за окном, неожиданно стало вирусным. На кадрах питомцы по кличке Майло и Мила буквально замирают, заметив незнакомую кошку, пробегающую мимо дома. Их реакция быстро привлекла внимание зрителей.

Ролик в TikTok с подписью о том, что домашние кошки "впервые узнали о существовании уличных", вызвал оживленную дискуссию. Пользователи начали спорить о том стоит ли ограничивать животных в четырех стенах или давать им свободу передвижения.

Что безопаснее для кошек

Вопрос содержания кошек остается спорным уже много лет. С одной стороны, свободный выгул дает питомцам больше активности и стимуляции. С другой же повышает риски травм, болезней и даже исчезновения.

Издание Newsweek отмечает, что согласно крупному опросу владельцев кошек, более половины предпочитают держать питомцев исключительно дома. Около 40% допускают ограниченный доступ на улицу, а каждый пятый позволяет животным свободно гулять без присмотра.

При этом исследователи отмечают, что на выбор владельцев влияют сразу несколько факторов (от характера и здоровья кошки до условий проживания и личных убеждений).

Риски и безопасность: о чем часто забывают

Особую тревогу вызывает тот факт, что многие кошки, гуляющие на улице, не имеют базовых средств защиты таких как ошейники или микрочипы. Это значительно усложняет их поиск в случае пропажи и повышает риск гибели.

Реакция кошки понравилась зрителям в TikTok
Реакция кошки понравилась зрителям в TikTok / Фото: tiktok.com/@milo_mila0

Домашние кошки, напротив, чаще избегают опасностей, но могут сталкиваться с проблемами малоподвижного образа жизни. Например, ожирением или диабетом.

Смотрите на необычную реакцию кошек в видео:

Ранее Главред писал о том, что хитрый трюк кота ради угощения рассмешил хозяйку. Видео с животным неожиданно стало вирусным и собрало миллионы просмотров. На кадрах питомец сидит рядом с хозяйкой и демонстративно не открывает один глаз, будто испытывает боль.

Также стало известно о том, что кот вернулся к семье спустя 5 лет. Животное, исчезнувшее в 2021 году, неожиданно нашлось через годы.

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соцсеть кошки домашние животные TikTok интересные новости
