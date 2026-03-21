Узнали о "другой жизни": домашние кошки впервые увидели уличных

Реакция домашних кошек на уличную жизнь спровоцировала спор о безопасности, свободе и здоровье питомцев среди владельцев животных.

Домашние кошки впервые увидели уличных

Видео с двумя домашними кошками, которые с недоверием наблюдают за происходящим за окном, неожиданно стало вирусным. На кадрах питомцы по кличке Майло и Мила буквально замирают, заметив незнакомую кошку, пробегающую мимо дома. Их реакция быстро привлекла внимание зрителей.

Ролик в TikTok с подписью о том, что домашние кошки "впервые узнали о существовании уличных", вызвал оживленную дискуссию. Пользователи начали спорить о том стоит ли ограничивать животных в четырех стенах или давать им свободу передвижения.

Что безопаснее для кошек

Вопрос содержания кошек остается спорным уже много лет. С одной стороны, свободный выгул дает питомцам больше активности и стимуляции. С другой же повышает риски травм, болезней и даже исчезновения.

Издание Newsweek отмечает, что согласно крупному опросу владельцев кошек, более половины предпочитают держать питомцев исключительно дома. Около 40% допускают ограниченный доступ на улицу, а каждый пятый позволяет животным свободно гулять без присмотра.

При этом исследователи отмечают, что на выбор владельцев влияют сразу несколько факторов (от характера и здоровья кошки до условий проживания и личных убеждений).

Риски и безопасность: о чем часто забывают

Особую тревогу вызывает тот факт, что многие кошки, гуляющие на улице, не имеют базовых средств защиты таких как ошейники или микрочипы. Это значительно усложняет их поиск в случае пропажи и повышает риск гибели.

Домашние кошки, напротив, чаще избегают опасностей, но могут сталкиваться с проблемами малоподвижного образа жизни. Например, ожирением или диабетом.

