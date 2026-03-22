Пили из-за безысходности: 10 напитков с сомнительной репутацией

В советское время качественные товары часто были в дефиците, но полки магазинов всегда были заставлены дешевым алкоголем. Люди покупали его не из-за вкуса, а из-за низкой цены и отсутствия выбора. Главред расскажет о 10 напитках, которые стали символами той эпохи.
Почему эти напитки были такими популярными
В СССР массовое производство алкоголя было выгодным для государства. Вместо сложных технологий использовали упрощенные схемы: смешивали дешевые соки или виноматериалы со спиртом.
Как отмечают авторы канала"Украинская ностальгия":
Люди брали то, что было, потому что выбора не оставалось.
Полки полные — но выбора нет
Алкоголь продавался массово, но качество оставляло желать лучшего. Приоткроем завесу над тем, что пили миллионы.
Худшие спиртные напитки СССР
Портвейн "777" ("Три топора")
Самый популярный напиток среди студентов и простых рабочих. Бутылка стоила 3 рубля 40 копеек. Его не выдерживали в бочках, а просто смешивали сок со спиртом и нагревали. За это напиток получил народную характеристику:
Били по ногам, чтобы не встал, по печени, чтобы запомнил, и по голове, чтобы забыл.
"Биомицин" ("Белое крепкое")
Самое дешевое вино за 90 копеек. На самом деле его изготавливали не из винограда, а из яблок или слив. Название "Биомицин" получили из-за сходства с названием антибиотика. Пили его возле магазинов или заводов сразу после смены.
Агдам
Азербайджанский портвейн крепостью 19°. Бутылка стоила 2 рубля 2 копейки. Его производили в огромных объемах — до 60% всей винной продукции Азербайджана шло на продажу по всему Союзу.
Анапа ("Анна Павловна")
Вино из остатков винограда, который уже один раз отжали для лучших сортов. Добавляли спирт и получали дешевый напиток, чрезвычайно популярный на курортах.
Кагор 32
Сладкое вино крепостью 16°. В отличие от церковного кагора, его делали быстро: смешивали некачественное сырье с большим количеством сахара и спирта.
"Золотая осень" ("Зося")
Плодово-ягодное вино за 1 рубль 15 копеек. Изготавливали на заводах в Кропивницком и других городах. Пили быстро, чтобы не чувствовать резкого химического привкуса.
Вермут ("Вера Михайловна")
Советский вариант травяной настойки. Делали из дешевого вина, спирта и экстракта полыни. Напиток имел специфический горький привкус, похожий на лекарство.
Портвейн №33
Еще один номерной портвейн за 2 рубля 15 копеек. Часто сырье привозили танкерами из Алжира. В народе его называли "33 несчастья" из-за плохого качества.
Водка "Соломенка"
Дешевая водка за 3 рубля 50 копеек. Из-за плохой фильтрации в ней оставалось много сивушных масел, что вызывало тяжелое похмелье.
Напиток последней надежды — одеколон "Тройной"
Худший вариант: стоил всего 40 копеек и содержал 64% спирта. Хотя это парфюмерное средство, его покупали для употребления внутрь, когда не хватало денег на водку.
"Одеколон "Тройной" стал символом не изобретательности, а безысходности", — объясняют исследователи.
Это часто приводило к смертельным случаям из-за содержания технических примесей.
Алкоголь как способ контроля и заработка
Государственная монополия на алкоголь приносила большие доходы в бюджет. Дешевое питье было способом контроля населения и легким заработком для системы. Сегодня эти напитки остались только в воспоминаниях как пример эпохи низкого качества и отсутствия выбора.
Об источнике: YouTube-канал "Украинская Ностальгия"
YouTube-канал "Украинская Ностальгия" посвящен исследованию повседневной жизни и быта украинцев во второй половине XX века. Авторы проекта фокусируются на гастрономической истории, развенчании популярных советских мифов о качестве продуктов и анализе хронического дефицита товаров. Контент основан на использовании редких архивных кадров, фотодокументов и технических характеристик ретро-изделий. Канал помогает зрителям критически переосмыслить прошлое, соединяя личные воспоминания о "вкусе детства" с реальными историческими фактами.
