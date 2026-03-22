Пили из-за безысходности: 10 напитков с сомнительной репутацией

Марина Иваненко
22 марта 2026, 06:04
Портвейн "777", "Агдам", "Тройной" — эти названия хорошо помнят поколения СССР. Почему их пили миллионы и как государство зарабатывало на дешевом алкоголе.
О чем вы узнаете:

  • Худшие спиртные напитки времен СССР
  • Почему эти напитки были популярны

В советское время качественные товары часто были в дефиците, но полки магазинов всегда были заставлены дешевым алкоголем. Люди покупали его не из-за вкуса, а из-за низкой цены и отсутствия выбора. Главред расскажет о 10 напитках, которые стали символами той эпохи.

Почему эти напитки были такими популярными

В СССР массовое производство алкоголя было выгодным для государства. Вместо сложных технологий использовали упрощенные схемы: смешивали дешевые соки или виноматериалы со спиртом.

Как отмечают авторы канала"Украинская ностальгия":

Люди брали то, что было, потому что выбора не оставалось.

Полки полные — но выбора нет

Алкоголь продавался массово, но качество оставляло желать лучшего. Приоткроем завесу над тем, что пили миллионы.

Худшие спиртные напитки СССР

Портвейн "777" ("Три топора")

Самый популярный напиток среди студентов и простых рабочих. Бутылка стоила 3 рубля 40 копеек. Его не выдерживали в бочках, а просто смешивали сок со спиртом и нагревали. За это напиток получил народную характеристику:

Били по ногам, чтобы не встал, по печени, чтобы запомнил, и по голове, чтобы забыл.

"Биомицин" ("Белое крепкое")

Самое дешевое вино за 90 копеек. На самом деле его изготавливали не из винограда, а из яблок или слив. Название "Биомицин" получили из-за сходства с названием антибиотика. Пили его возле магазинов или заводов сразу после смены.

Агдам

Азербайджанский портвейн крепостью 19°. Бутылка стоила 2 рубля 2 копейки. Его производили в огромных объемах — до 60% всей винной продукции Азербайджана шло на продажу по всему Союзу.

Анапа ("Анна Павловна")

Вино из остатков винограда, который уже один раз отжали для лучших сортов. Добавляли спирт и получали дешевый напиток, чрезвычайно популярный на курортах.

Кагор 32

Сладкое вино крепостью 16°. В отличие от церковного кагора, его делали быстро: смешивали некачественное сырье с большим количеством сахара и спирта.

"Золотая осень" ("Зося")

Плодово-ягодное вино за 1 рубль 15 копеек. Изготавливали на заводах в Кропивницком и других городах. Пили быстро, чтобы не чувствовать резкого химического привкуса.

Вермут ("Вера Михайловна")

Советский вариант травяной настойки. Делали из дешевого вина, спирта и экстракта полыни. Напиток имел специфический горький привкус, похожий на лекарство.

Портвейн №33

Еще один номерной портвейн за 2 рубля 15 копеек. Часто сырье привозили танкерами из Алжира. В народе его называли "33 несчастья" из-за плохого качества.

Водка "Соломенка"

Дешевая водка за 3 рубля 50 копеек. Из-за плохой фильтрации в ней оставалось много сивушных масел, что вызывало тяжелое похмелье.

Напиток последней надежды — одеколон "Тройной"

Худший вариант: стоил всего 40 копеек и содержал 64% спирта. Хотя это парфюмерное средство, его покупали для употребления внутрь, когда не хватало денег на водку.

"Одеколон "Тройной" стал символом не изобретательности, а безысходности", — объясняют исследователи.

Это часто приводило к смертельным случаям из-за содержания технических примесей.

Алкоголь как способ контроля и заработка

Государственная монополия на алкоголь приносила большие доходы в бюджет. Дешевое питье было способом контроля населения и легким заработком для системы. Сегодня эти напитки остались только в воспоминаниях как пример эпохи низкого качества и отсутствия выбора.

Об источнике: YouTube-канал "Украинская Ностальгия"

YouTube-канал "Украинская Ностальгия" посвящен исследованию повседневной жизни и быта украинцев во второй половине XX века. Авторы проекта фокусируются на гастрономической истории, развенчании популярных советских мифов о качестве продуктов и анализе хронического дефицита товаров. Контент основан на использовании редких архивных кадров, фотодокументов и технических характеристик ретро-изделий. Канал помогает зрителям критически переосмыслить прошлое, соединяя личные воспоминания о "вкусе детства" с реальными историческими фактами.

