Важный успех ВСУ на Сумщине: возле границы с РФ поднят флаг Украины

Покровка находится прямо на линии соприкосновения, а от села до государственной границы с РФ около километра.

Над Покровкой поднят флаг Украины

Установлен Государственный флаг Украины в селе Покровка Сумского района

Опровергнуто сообщение пропагандистов РФ о якобы захвате населенного пункта

Воины 14-го армейского корпуса установили Государственный флаг Украины в селе Покровка Сумского района, опровергнув сообщения вражеских пропагандистов о якобы захвате населенного пункта.

"Покровка практически полностью разрушена, но она не сдана. Установленный нашими бойцами флаг над руинами — это не просто символ, это доказательство того, что 14-й армейский корпус держит населенный пункт под плотным огневым контролем. Это — наша земля", — сообщается на странице 14-го армейского корпуса в Facebook.

Что известно о боях за Покровку

На картах к сводкам Генерального штаба Украины, OSINT-проекта DeepState и американского Института изучения войны (ISW) Покровка находится прямо на линии соприкосновения. На картах DeepState и ISW большая часть села находится в зоне проникновения, восточная окраина села показана как контролируемая оккупантами. От Покровки до государственной границы с РФ около километра.

Ранее начальник управления коммуникаций ВСУ Виктор Трегубов сообщил, что в село Грабовское в Сумской области зашли от 30 до 100 российских военных. По его словам, оккупанты не пытаются перерезать логистику украинских войск, а просто продвигаются на линии соприкосновения.

Напомним, ранее российские оккупанты прорвались в село Грабовское, похитили более 50 человек, преимущественно пожилых, и переправили на территорию РФ для "фильтрации". Украинские военные отошли с нескольких позиций.

Как сообщал Главред, Россия захватила 52 гражданских, среди них детей, и 13 украинских военных в селе Грабовское. Президент Зеленский подчеркнул, что украинские силы не обстреляли врага, чтобы не навредить гражданским.

