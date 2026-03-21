Замена Филарету: в УПЦ КП заявили об избрании нового патриарха

21 марта, на следующий день после смерти почетного патриарха ПЦУ и митрополита Филарета, было объявлено об избрании его преемника. Соответствующее решение приняли семь архиереев УПЦ КП. Об этом пишет"Украинская правда".
Голосование проходило как в очном формате, так и дистанционно. Решение приняли во время внеочередного заседания Архиерейского собора, которое состоялось вечером 20 марта и утром 21 марта.
В голосовании принимали участие архиереи как из Украины, так и из-за рубежа. Среди них — митрополиты, архиепископы и епископы различных епархий. В то же время архиепископ Белоцерковский Андрей отказался присоединяться к голосованию, объяснив это, по его мнению, нарушением регламента и устава церкви.
"Путем тайного голосования патриархом Киевским и всея Руси-Украины единогласно избран архиепископ Сумский и Ахтырский Никодим (Кобзарь)", — сообщил архиепископ Даниил.
Смерть Филарета — последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, на 97-м году жизни скончался почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет (в миру — Михаил Денисенко). О его смерти стало известно в пятницу, 20 марта.
В Киеве началась церемония прощания с Филаретом. Тысячи верующих имеют возможность отдать дань уважения одному из самых известных духовных деятелей страны. В тот же день тело патриарха доставили в Свято-Михайловский Златоверхий собор.
Другие новости:
- ВСУ "поджарили" важные объекты в РФ: Генштаб раскрыл детали
- Россия готовит выход из войны против Украины — какой сценарий придумали в Кремле
- РФ хотела подготовить "покушение" на Орбана — WP
Православная церковь Украины (ПЦУ) — христианская церковь, самая многочисленная православная церковь в Украине по количеству верующих. Одна из шестнадцати автокефальных православных церквей, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская православная церковь признает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии, тогда как Католическая церковь единственной канонической правопреемницей признает УГКЦ, пишет Википедия.
