Красный Крест вляпался в громкий скандал: все вскрылось из-за пары кроссовок

Алексей Тесля
21 марта 2026, 20:24
Выяснилось, что пожертвованные вещи далеко не всегда передаются напрямую нуждающимся.
Обычная пара кроссовок помогла раскрыть настоящую правду / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

  • Мужчина положил пару кроссовок в контейнер Красного Креста и спрятал внутри трекер Apple AirTag
  • Обувь оказалась в Боснии и Герцеговине на обычном рынке с ценником около 10 евро

Немецкий блогер Мо решил проверить, что на самом деле происходит с одеждой, которую люди отдают на благотворительность. Он положил пару кроссовок в контейнер Красного Креста в Баварии, заранее спрятав внутри трекер Apple AirTag.

Дальше начался неожиданный эксперимент: обувь отправилась не к нуждающимся поблизости, а в путешествие через несколько стран Европы, пишет The West Side Journal.

С помощью отслеживания Мо наблюдал, как кроссовки покинули Германию, прошли через ряд стран и спустя несколько недель оказались в Боснии и Герцеговине. Там он лично нашёл их на обычном рынке — уже как товар с ценником около 10 евро. Продавец подтвердил, что обувь поступила из Германии, но представил её как обычный секонд-хенд, без связи с благотворительностью.

История быстро разошлась в сети и вызвала резонанс. Выяснилось, что пожертвованные вещи далеко не всегда передаются напрямую нуждающимся. Представители Красного Креста объяснили, что у таких предметов есть несколько "сценариев": часть действительно раздают, часть продают в благотворительных магазинах, а остальное отправляют за границу или на переработку. Вырученные средства идут на финансирование гуманитарных программ.

Однако многих людей возмутило не столько это, сколько отсутствие прозрачности. Доноры, как правило, рассчитывают, что их вещи помогут конкретным людям рядом, а не окажутся элементом международной торговли подержанными товарами. Этот разрыв между ожиданиями и реальностью стал причиной недоверия и критики.

Случай с кроссовками показал, насколько сложной является система перераспределения пожертвований и как мало о ней известно широкой публике. Эксперты считают, что благотворительным организациям стоит открыто объяснять, как именно используются переданные вещи — продаются ли они, перерабатываются или отправляются за границу.

В итоге эксперимент Мо стал не просто любопытным расследованием, а поводом для широкой дискуссии. Он наглядно продемонстрировал: прозрачность в благотворительности важна не меньше, чем сами пожертвования, поскольку именно она формирует доверие между организациями и людьми.

Об источнике: The West Side Journal

The West Side Journal — это американский медиа-сайт, который возник на основе печатной газеты, основанной в 1936 году в городе Порт-Аллен, штат Луизиана. На протяжении 88 лет издание было официальным печатным органом округа Западный Батон-Руж, освещая политические, культурные, спортивные и бытовые новости для местных сообществ. В октябре 2024 года печатную версию закрыли, но онлайн-платформа продолжает работу, уделяя особое внимание новостям, материалам о стиле жизни, доме и саду, а также практическим советам для читателей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

