Агрессия и унижения: жена Виктора Павлика рассказала, что случилось на концерте

Алена Кюпели
22 марта 2026, 09:48
Супруга Виктора Павлика пожаловалась на организаторов концерта.
Виктор Павлик, Катя Репяхова
Катя Репяхова оказалась в неприятной ситуации/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Кратко:

  • Что рассказала Репяхова
  • Как она себя чувствует

Жена легендарного украинского певца Виктора Павлика откровенно рассказала в своем Instagram о том, что произошло на концерте артиста.

Катерина сделала сториз, где пожаловалась на организаторов концерта.

"Есть другая сторона, которую вы не видели. То, что было за кулисами, сложно описать словами. Это был полный абсурд, напряжение и вещи, которые не должны случаться в принципе", - написала она.

Катерина Репьяхова пожаловалась на организаторов концерта
Катерина Репьяхова пожаловалась на организаторов концерта / Фото Instagram/repyahovakate

По словам Катерины, она столкнулась с психологическим давлением и унижениями, абсолютно незаслуженной агрессией в свою сторону со стороны организаторов концерта. "Как следствие - для меня этого концерта практически не существует. Я помню лишь несколько первых песен - дальше пустота", - рассказывает она.

Как отмечает супруга Виктора Павлика, она находится в состоянии сильного шока и ей нужно время, чтобы прожить эту ситуацию и прийти в себя.

Репяхова о концерте Виктора Павлика
Репяхова о концерте Виктора Павлика / Скриншот Instagram/repyahovakate

По словам Катерины, людям не давали танцевать и дарить цветы, когда они хотели.

Виктор Павлик, Катя Репяхова
Виктор Павлик отыграл большой концерт накануне/ instagram.com/repyahovakate

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая якобы борется с онкологическим заболеванием, рассказала о том, что узнала о неизлечимом заболевании своего ребенка.

Накануне стало известно о том, что популярный украинский актер Артемий Егоров затронул тему денег и рассекретил некоторые цифры, которые касаются его заработка.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Виктор Павлик

Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

"Это сознательный удар по тем, кто спасает": в ГСЧС рассказали об атаке в Сумах

"Это сознательный удар по тем, кто спасает": в ГСЧС рассказали об атаке в Сумах

11:00Украина
Трамп выдвинул Ирану жесткий ультиматум: чего немедленно требуют в Вашингтоне

Трамп выдвинул Ирану жесткий ультиматум: чего немедленно требуют в Вашингтоне

09:31Мир
РФ атаковала дронами железную дорогу: во время эвакуации погибла проводница

РФ атаковала дронами железную дорогу: во время эвакуации погибла проводница

08:35Украина
Популярное

Ещё
Что нельзя делать дома в праздник 22 марта - приметы

Что нельзя делать дома в праздник 22 марта - приметы

Иглесиас и Курникова раскрыли пол и имя четвертного ребенка

Иглесиас и Курникова раскрыли пол и имя четвертного ребенка

Три знака зодиака ждет время больших перемен к лучшему – кто они

Три знака зодиака ждет время больших перемен к лучшему – кто они

Треть пехоты могут убрать с фронта: Билецкий предложил креативный способ

Треть пехоты могут убрать с фронта: Билецкий предложил креативный способ

"Это запретили делать": LELEKA нарушила правила до Евровидения

"Это запретили делать": LELEKA нарушила правила до Евровидения

Последние новости

11:11

Становятся ловушкой: 13 слов, в которых украинцы чаще всего ставят лишний апостроф

11:00

"Это сознательный удар по тем, кто спасает": в ГСЧС рассказали об атаке в Сумах

10:43

Тарас Тополя загорелся во время концерта на сцене: пугающее фото

10:29

Зибров расплакался на концерта Виктора Павлика: что случилосьВидео

10:12

Гороскоп Таро на завтра 23 марта: Близнецам - подарок, Рыбам - пауза

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
10:03

Зачем французские моряки носят красный помпон: может спасти жизнь

10:01

От пушек до кухни: как военный инструмент стал штопором

09:48

Агрессия и унижения: жена Виктора Павлика рассказала, что случилось на концерте

09:46

Гороскоп на завтра, 23 марта: Козерогам - награда, Водолеям - препятствия

09:31

Трамп выдвинул Ирану жесткий ультиматум: чего немедленно требуют в Вашингтоне

09:22

Удары по Катару: Алексей Кущ прогнозирует трёхкратный рост цен на газ в миремнение

09:07

Симоньян рассказала, что у нее неизлечимо и тяжело болен ребенок

08:35

РФ атаковала дронами железную дорогу: во время эвакуации погибла проводница

08:24

РФ пошла в масштабное весенне-летнее наступление: какие города под угрозой

08:20

Карта Deep State онлайн за 22 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:39

Россияне ударили дронами по Киевской области: повреждены жилые дома и предприятие

06:04

Пили из-за безысходности: 10 напитков с сомнительной репутацией

05:06

Зачем СССР обменивал кока-колу на "Лады" и БелАЗы в США

04:30

Им достанется неземное везение: фортуна резко изменит жизнь трёх знаков зодиака

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке футболиста за 23 секунды

03:36

Кошки показывают живот не просто так — скрытый сигнал, который все игнорируютВидео

01:10

Переговоры Украины и США: у Трампа сделали важное заявление о приближении к миру

21 марта, суббота
23:24

Оккупанты готовят масштабное наступление: в ВСУ назвали город, который под угрозой

23:02

В Киеве масштабные отключения электроэнергии и воды: названы сроки "блэкаута"

22:46

Люди, рожденные в конкретные четыре месяца, самые оптимистичные

22:25

Главное условие завершения войны: Зеленский анонсировал новый раунд переговоров

21:25

Сийярто тайно "сливал" Лаврову детали заседаний ЕС: детали скандала от WP

20:56

Треть пехоты могут убрать с фронта: Билецкий предложил креативный способ

20:24

Красный Крест вляпался в громкий скандал: все вскрылось из-за пары кроссовок

19:50

"Я не самоубийца": Фицо допустил блокировку 90 млрд евро для Украины

19:23

Важный успех ВСУ на Сумщине: возле границы с РФ поднят флаг УкраиныВидео

19:14

Узнали о "другой жизни": домашние кошки впервые увидели уличныхВидео

19:10

Российская армия понесла рекордные потери за 72 часа: Коваленко об успехе ВСУмнение

18:47

Украинские специалисты начали сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке - СМИ

18:24

Замена Филарету: в УПЦ КП заявили об избрании нового патриарха

18:16

"Ездил в Москву": Приходько жестко прошлась по Монатику

18:12

Не просто еда: что скрывают украинские вареники

18:07

Загадка десятилетий: на фото 1943 года нашли "гостя из будущего"

18:04

Россия хотела подготовить "покушение" на Орбана — WP

17:55

Водители посыпают авто содой и остаются в восторге: неожиданная причина удивитВидео

17:35

Россия готовит выход из войны против Украины — какой сценарий придумали в Кремле

17:35

Трамп может развалить НАТО: раскрыты вероятные сроки распада Альянса

17:21

Три знака зодиака ждет время больших перемен к лучшему – кто они

17:02

Российской актрисе и звезде "Интернов" поставили неутешителный диагноз

16:40

Чем пахнет Леся Никитюк: легкость на каждый день и жгучий восточный характерВидео

16:30

Вскрытая банка лосося с 50-летней "просрочкой" поразила учёных: что быто внутриВидео

16:11

Почему 22 марта нельзя подметать пол и выносить мусор: какой церковный праздник

16:08

Как Россия украла название своего государства — историк раскрыл тайну КремляВидео

15:56

Соседи смеялись, пока не увидели результат: зачем нужны вилки в огороде

15:47

Хотел заблокировать: в сеть попало видео ареста Джастина ТимберлейкаВидео

