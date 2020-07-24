Под Киевом киллеры изрешетили пулями бизнесмена на глазах маленького сына

Злоумышленники расстреляли под Киевом автомобиль, в котором ехал на дачу вместе с семилетним сыном бизнесмен и вице-президент боксерского клуба Игорь Плекан.
Об этом сообщает программа Чрезвычайные новости канала ICTV.
По данным журналиста, бизнесмен с сыном ехали в село Артемовка Бориспольского района Киевской области.
"Недалеко от железнодорожного переезда неизвестные выскочила из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов", — говорится в тексте.
Согласно предварительной версии событий, в тело Плекана попало как минимум четыре пули.
Несмотря на тяжелые раны, он смог съехать с дороги в поле и связаться с супругой. Однако уйти от убийц не сумел.
"Киллеры дали испуганному мальчику шанс на спасение и приказали бежать. И он побежал домой, а потом показал матери, где искать отца. Однако спасать того было поздно — ранения были смертельными", — рассказали журналисты.
Супруга убитого говорит - Плекану ранее много раз ;угрожали. В частности - под их дом подкидывали похоронные венки.
В полиции говорят о наличии оперативных наработок по данному преступлению и анонсируют громкие задержания фигурантов убийства.
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Напомним, ранее в Вышгороде Киевской области 16-летний парень из автомата застрелил 45-летнего ветерана АТО (из добровольческого батальона Айдар) ‒ Игоря Корниенко (позывной - Корней)