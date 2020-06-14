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Скандальный нардеп: в Слуге народа определились с главой партии в Киеве

14 июня 2020, 19:30

В политсиле заявили о намерении создать настоящую народную партию.

Тищенко
Тищенко возглавил партию Зеленского в Киеве/ УНИАН

Столичное отделение партии Слуга народа возглавил одиозный народный депутат этой политсилы Николай Тищенко.

"Мы создаем настоящую народную партию, которая пришла в политику надолго. Мы были, есть и будем открыты для киевлян и для всех тех, кто хочет строить новую и сильную Украину и по-настоящему европейский Киев. Для меня это большая честь!" - заявил Тищенко, об этом информирует пресс-служба партии.

В Киевский городской совет политсилы вошли также многие известные представители партии, в частности, Богдан Яременко и Александр Ткаченко. Столичную ячейку партии пополнили Андрей Холодов, Анна Бондарь, Марьяна Безуглая, Людмила Буймистер, Роман Грищук, Дмитрий Гурин, Артем Дубнов, Леся Забуранна, Максим Перебийнис, Анна Пуртова, Сергей Швец, Александр Юрченко.

Глава Слуги народа Александр Корниенко не сомневается, что лидера в Киеве для политсилы выбрали достойного. Он заявил, что партия во главе с Тищенко наведет в столице порядок.

Киевскую областную организацию партии возглавил народный депутат Александр Дубинский. Решение о его назначении приняли члены областной партийной организации во время конференции регионального партийного отделения.

Ранее группа народных депутатов фракции Слуга народа обратились к президенту Зеленскому с просьбой провести праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.

Читайте также"Коля, что ты куришь?": в Сети шутят над открытием метро от нардепа ТищенкоОтметим, ранее Тищенко пиарился на раздаче детских книг.

Также Главред писал, что народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко решительно начал готовиться к выборам мэра Киева, поэтому занялся обустройством песочниц в столице и по его инициативе в них очень щедро насыпали песка.

Напомним, Тищенко публично объявил о своих планах принять участие в выборах киевского мэра.

Николай Тищенко Александр Корниенко Слуга народа новости Украины новости Киева
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