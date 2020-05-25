Появилось видео, как в Кривом Роге девушка стреляла в прокурора

Алексей Пипка и Ольга Ашимова / Фото: Кривой Рог Life

Опубликовано видео ранения сотрудника криворожской прокуратуры Алексея Пипки, которое спровоцировала его возлюбленная вследствие бытовой ссоры.

Запись обнародована в YouTube. В ролике можно услышать довольно сильную ссору между мужчиной и женщиной с нецензурной лексикой и даже небольшой дракой. Закончилась она тем, что девушка один раз выстрелила в живот своему возлюбленному. Инцидент произошел у входа в здание. В итоге раненный мужчина скрылся за дверью, а девушка пошла к припаркованному автомобилю, где находились люди, а затем уехала вместе с ними.

В прокурора Пипку стреляла его гражданская супруга Ольга Ашимова. Суд уже избрал девушке меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

/ Фото: Кривой Рог Life

Местные СМИ пишут, что в прокуратуре данное происшествие замалчивают, поскольку стрельба произошла после корпоратива, который проходил в ресторане отеля Украиночка. Заведение не оснащено летней площадкой, поэтому очевидным является нарушение сотрудниками прокуратуры карантинных мер.

Отмечается, что раненного прокурора прооперировали успешно, пуля попала в живот.

Как ранее сообщалось, в Кривом Роге тяжелое ранение в результате стрельбы из травматического оружия получил прокурор местной прокуратуры №3 Алексей Пипка.

Напомним, в Киеве возле дома №17 по Броварскому проспекте у ресторана Мафия произошла драка со стрельбой. После отдыха в заведении компания молодых людей не захотела оплачивать счет. Затем они нанесли телесные повреждения охраннику. Его коллега применил в ответ оружие.