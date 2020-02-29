В Киеве у ресторана устроили драку со стрельбой, есть раненые

В Киеве на Броварском проспекте 17 у ресторана Мафия произошла драка со стрельбой, в результате есть раненые.

После отдыха в ресторане компания молодых людей не захотела оплачивать счёт, после чего нанесли телесные повреждения охраннику, сообщает ресурс Dtp.kiev.ua.

После этого на место происшествия приехала охрана: "Во время потасовки на охранников кинулись с ножом. Охранник предупредив о применении спецсредства произвел выстрел в воздух и затем не дождавшись реакции на поражение в ногу".

Также на место драки прибыла патрульная полиция, а также активисты из организации Автопатруль Майдан, которые оказали первую медицинскую помощь раненому охраннику.

/ @dtp.kiev.ua

Напомним, 27 февраля в Харькове возле рынка Барабашово произошли столкновения с участием около 100 человек. Неизвестные применили пиротехнику, слезоточивый газ и спецсредства.