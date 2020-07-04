Кулеба выступил против получения репараций за аннексию Крыма

Кулеба настаивает на деоккупации Крыма / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не намерена требовать от России репарации за аннексию Крыма, поскольку планирует использовать иную стратегию.

В интервью ресурсу Крым.Реалии он подчеркнул, что репарации будут означать признание Украиной факта утери своего полуострова.

По словам дипломата, такая компенсация покажет всему миру, что Украина смирилась с аннексией и готова простить за финансовое вознаграждение.

"Типа заплатите деньги и все будет нормально? Нет, стратегия совсем другая. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация. Подчеркивая, что это временное явление, оно незаконно, и что это оккупация по международному праву", - заявил Кулеба.

Читайте также"Ситуация плачевная": Крым погибает от аномальной жарыГлава МИД подчеркнул, что не может быть и речи ни о каких компенсациях, а Украина согласна исключительно на деоккупацию Крыма.

"Я могу совершенно спокойно сказать, что сейчас мы возродили тему Крыма в международных переговорах и очень наступательно ее продвигаем, вступаем в контакт с нашими партнерами, разогреваем их к следующим шагам", — подытожил Кулеба.

Напомним, стало известно о взятке, которую оккупанты предлагали за подачу воды на аннексированный Россией полуостров Крым и беспрепятственную работу Северо-Крымского канала.

Ранее генерал США и экс-командующий американскими вооруженными силами в Европе Бен Ходжес заявлял ‒ под видом гуманитарного кризиса в аннексированном Крыму РФ уже в сентябре 2020 года будет готова реализовать сценарий военного вторжения в Херсонскую область (с целью захвата дамбы).