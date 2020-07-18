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В материале Reuters расхвалили российские войска в Крыму

Журналисты не упомянули об аннексии полуострова.

18 июля 2020, 22:45
Reuters рассказал о российских военных в Крыму / Фото: скриншот

Авторитетное международное агентство Reuters выпустило обширный материал о российских войсках в Крыму.

Статью, в которой ни слова не сказано об аннексии Крыма, заметили журналисты Украинской правды.

Материал называется Полностью женский экипаж пошел на патрулирование в Черное море впервые для ВМФ России, он был опубликован 10 июля.

Авторы рассказывают и женщинах в российской армии. Они отмечают, что военный катер РФ совершил патрулирование Черного моря с командой, которая полностью состоит из девушек.

Российские военные рассказывают о своей мотивации служить во флоте России несмотря на то, что это остается якобы "неженской" сферой. Их деятельность преподноситься, как подвиг, без уточнения, что служат они на чужой территории.

В статье указано, что место съемки – Крым, но не уточняется, к какой стране относится полуостров. Не упоминают авторы, что полуостров сейчас аннексирован, а военные, которых таких хвалит агентство, оккупировали территорию и начали против независимого государства войну.

Журналисты агентства пытались не акцентировать внимание на Крыме, хотя съемки проходили в Севастополе.

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Напомним, Министерство обороны РФ планирует построить временный трубопровод для обеспечения оккупированного россиянами Крыма пресной водой.

В марте 2020 года постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что до деоккупации Крыма восстановления водоснабжения на оккупированный полуостров не будет.

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