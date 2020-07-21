Луцкий террорист Кривош отказался общаться с женой и психологом

Террорист Максим Кривош, который захватил в заложники людей в автобусе, отказался общаться с женой, а также с профессиональным психологом.

Как сообщает местное издание Вестник, супруга злоумышленника специально приехала на переговоры из города Дубно Ровенской области, однако повлиять на ситуацию так и не смогла.

Кривош не просто отказался разговаривать с женой, а ответил ей в крайне грубой форме.

Также на месте присутствует известная в Луцке психолог Елена Зверева. Она попросила террориста разрешить ей занести воду заложникам, но с ней он категорически отказался разговаривать.