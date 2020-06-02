Скованная одной цепью: на Луганщине мать дома заковывала дочь

В Луганской области 44-летняя женщина сковала цепью ноги своей дочери-подростку.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы полиции Луганской области на странице ведомства в социальной сети Facebook.

"Вчера, 1 июня, после обеда, в Кременское отделение полиции позвонил 59-летний местный житель и рассказал, что к нему приползла 14-летняя соседка с цепью на ногах и попросила помощи", ‒ говорится в сообщении.

По адресу, который назвал мужчина, немедленно выехал патруль ювенальной полиции, следственно-оперативная группа и руководство местного отдела Нацполиции. На месте выяснилось ‒ девушка-подросток сутки сидела с цепью на ногах, которую ей надела ее 44-летняя мать.

Как пояснила женщина правоохранителям, она использовала цепь, чтобы "перевоспитать" дочь ‒ та якобы регулярно убегает из дома.

Девушку госпитализировали в местную больницу. По факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего гражданина было открыто уголовное производство по статье 146 УК Украины.

Напомним, ранее в Северодонецке Луганской области помощник депутата Верховной Рады и депутат местного совета Иван Полупанов подрался с общественным активистом и блогером Вячеславом Шевчуком.