Под Полтавой вернули на место декоммунизированный памятник

Памятник советскому государственному деятелю Николаю Подгорному/ Фото: пресс-служба Карловского городского совета

В Карловке Полтавской области в центре города вновь установили памятник советскому государственному деятелю Николаю Подгорному, который ранее был ликвидирован в рамках декоммунизации.

"Карловчан очень беспокоила ситуация, когда в рамках декоммунизации было снесено бюст известного земляка, которому суждено жить, работать и иметь весомые достижения во времена развития страны. Они неоднократно обращались в городской совет с просьбой почтить память Николая Викторовича, родные которого берегут удостоверение почетного гражданина города", - информирует пресс-служба Карловского городского совета.

После многочисленных обращений граждан, демонтированный постамент установили перед трибунами на стадионе ФК Карловка.

"Сейчас идут переговоры, чтобы стадиону присвоить почетное имя М. В. Подгорного", - сказано в сообщении.

Как известно, уроженец Карловки Николай Подгорный на протяжении 12 лет возглавлял президиум Верховного Совета СССР.

Как ранее сообщалось, украинцы высказали свое мнение о декоммунизации названных в честь коммунистических деятелей улиц, сел и городов в рамках соцопроса.

Напомним, в Украине нужно убрать с библиотечных полок книги, изданные во время СССР - ради замены их на современные и украиноязычные.