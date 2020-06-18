На Закарпатье ребенку дали имя Зеленский: фото и видео малыша

Новорожденного назвали Зеленский / УНИАН

В городе Ужгороде Закарпатской области в марте 2020 года родители назвали своего новорожденного ребенка Зеленский.

Как сообщили в пресс-службе Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции, такое имя стало для страны уникальным.

В ведомстве информируют, что в области чаще местные жители называли детей традиционными именами: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав. Самые распространенные женские имена: Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.

Время от времени встречаются и необычные имена для малышей: Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар. Для девочек: Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория.

Всего с начала 2020 года в Закарпатской области зарегистрировано 5 398 новорожденных. И наиболее уникальное имя среди них - Зеленский.

Местный журналист Виталий Глагола показал фото ребенка, полное имя которого Дьопйош Зеленский Евгеньевич. Малышу уже три месяца, проживает в лагере ромов в микрорайоне Радванка в Ужгороде.

Мальчик Дьопйош Зеленский Евгеньевич / Фото: Telegram/Виталий Глагола

К слову, на Закарпатье не впервые превращают фамилию президента в имя для ребенка. В частности, в феврале 2013 года на Закарпатье семейная пара назвала сына Янукович. Сейчас мальчику уже 7 лет и среди сверстников он стал звездой. Родители рассказывают, что у него напористый характер и с таким именем он добьется больших успехов.

Мама с мальчиком по имени Янукович / Фото: Mukachevo.net

Напомним, представители общественно-политических организаций Закарпатья обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить создания на территории области фактически венгерской автономии.

Как ранее сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что создание Береговского района на Закарпатье в угоду интересам Венгрии – фейк, подчеркнув отсутствие договоренностей с Будапештом в рамках данного вопроса.