Новые показатели регионов по COVID-19 - какая область в какой зоне

Согласно данным представителей Минздрава, в вопросе показателей регионов по COVID-19 четыре области находятся в "красной" зоне, а девять - в "оранжевой".
Специалисты украинского Министерства здравоохранения обновили показатели регионов по коронавирусу COVID-19. Как сообщается на сайте ведомства, четыре области Украины оказались в "красной" зоне, а девять ‒ в "оранжевую".
Остальные регионы, как сообщают в Минздраве, остаются в "желтой зоне": Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.
В "красной" зоне:
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Черновицкая область.
В "оранжевой" зоне:
- Киев;
- Винницкая область;
- Донецкая область;
- Запорожская область;
- Киевская область,
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Хмельницкая область.
Согласно данным ведомства, по состоянию на 9 марта 2021 года в Украине показатель госпитализаций превышен в столице и восьми областях - в Винницкой (118,3 на 100 тысяч населения при норме 60), Житомирской (88 на 100 тыс. населения), Закарпатской (95,6), Ивано-Франковской (147), Николаевской (72,7), Тернопольской (60,1), Хмельницкой (68,3) и Черновицкой (99,8).
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Напомним, ранее сообщалось:
- В Украине из-за коронавируса COVID-19 введен адаптивный карантин – страну поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. В зеленой зоне самые слабые карантинные ограничения, а в красной – самые жесткие.
- Пассажирское сообщение с населенными пунктами, которые попали в красную зону, прекращается.
- Минздрав 6 марта обновил карантинное зонирование. В красной зоне находятся Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.
"Красная" зона карантина
Министерство здравоохранения опубликовало разъяснения о том, какими будут четыре зоны, на которые в зависимости от эпидемической ситуации разделят регионы Украины по уровню опасности распространения коронавируса.
Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.
В "Красной" зоне карантина запрещены:
- работа общественного транспорта;
- посещение образовательных учреждений;
- работа ТРЦ, кафе и ресторанов.
- плановая госпитализация (кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи);
- работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
- прием новых смен в детских лагерях;
- не более одного человека на 20 кв. м и не более 100 человек на массовых мероприятиях;