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Новые показатели регионов по COVID-19 - какая область в какой зоне

9 марта 2021, 11:32
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Согласно данным представителей Минздрава, в вопросе показателей регионов по COVID-19 четыре области находятся в "красной" зоне, а девять - в "оранжевой".

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Какая область в какой зоне по коронавирусу / УНИАН

Специалисты украинского Министерства здравоохранения обновили показатели регионов по коронавирусу COVID-19. Как сообщается на сайте ведомства, четыре области Украины оказались в "красной" зоне, а девять ‒ в "оранжевую".

Остальные регионы, как сообщают в Минздраве, остаются в "желтой зоне": Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

В "красной" зоне:

  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Черновицкая область.

В "оранжевой" зоне:

  • Киев;
  • Винницкая область;
  • Донецкая область;
  • Запорожская область;
  • Киевская область,
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Хмельницкая область.

Согласно данным ведомства, по состоянию на 9 марта 2021 года в Украине показатель госпитализаций превышен в столице и восьми областях - в Винницкой (118,3 на 100 тысяч населения при норме 60), Житомирской (88 на 100 тыс. населения), Закарпатской (95,6), Ивано-Франковской (147), Николаевской (72,7), Тернопольской (60,1), Хмельницкой (68,3) и Черновицкой (99,8).

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В Украине из-за коронавируса COVID-19 введен адаптивный карантин – страну поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. В зеленой зоне самые слабые карантинные ограничения, а в красной – самые жесткие.
  • Пассажирское сообщение с населенными пунктами, которые попали в красную зону, прекращается.
  • Минздрав 6 марта обновил карантинное зонирование. В красной зоне находятся Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.

"Красная" зона карантина

Министерство здравоохранения опубликовало разъяснения о том, какими будут четыре зоны, на которые в зависимости от эпидемической ситуации разделят регионы Украины по уровню опасности распространения коронавируса.

Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.

В "Красной" зоне карантина запрещены:

  • работа общественного транспорта;
  • посещение образовательных учреждений;
  • работа ТРЦ, кафе и ресторанов.
  • плановая госпитализация (кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи);
  • работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
  • прием новых смен в детских лагерях;
  • не более одного человека на 20 кв. м и не более 100 человек на массовых мероприятиях;

Минздрав новости Украины красная зона
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