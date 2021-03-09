Новые показатели регионов по COVID-19 - какая область в какой зоне

Какая область в какой зоне по коронавирусу / УНИАН

Специалисты украинского Министерства здравоохранения обновили показатели регионов по коронавирусу COVID-19. Как сообщается на сайте ведомства, четыре области Украины оказались в "красной" зоне, а девять ‒ в "оранжевую".

Остальные регионы, как сообщают в Минздраве, остаются в "желтой зоне": Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

В "красной" зоне:

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Черновицкая область.

В "оранжевой" зоне:

Киев;

Винницкая область;

Донецкая область;

Запорожская область;

Киевская область,

Львовская область;

Николаевская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Хмельницкая область.

Согласно данным ведомства, по состоянию на 9 марта 2021 года в Украине показатель госпитализаций превышен в столице и восьми областях - в Винницкой (118,3 на 100 тысяч населения при норме 60), Житомирской (88 на 100 тыс. населения), Закарпатской (95,6), Ивано-Франковской (147), Николаевской (72,7), Тернопольской (60,1), Хмельницкой (68,3) и Черновицкой (99,8).

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Напомним, ранее сообщалось:

В Украине из-за коронавируса COVID-19 введен адаптивный карантин – страну поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. В зеленой зоне самые слабые карантинные ограничения, а в красной – самые жесткие.

Пассажирское сообщение с населенными пунктами, которые попали в красную зону, прекращается.

Минздрав 6 марта обновил карантинное зонирование. В красной зоне находятся Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.