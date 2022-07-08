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Новый "жест доброй воли" РФ: ударом по своим взорван склад с БК вместе с оккупантами

8 июля 2022, 13:59

Удар по своим оккупанты РФ нанесли возле населенного пункта Нескучное.

РСЗО "Ураган", Россия
РФ ударила по своим позициям из РСЗО / фото: topwar.ru

На Запорожском направлении российские оккупационные силы нанесли удар по своим позициям. В результате среди оккупантов есть убитые и раненые.

Удар по своим оккупанты РФ нанесли возле населенного пункта Нескучное, сообщила в Telegram Запорожская областная военная администрация со ссылкой на данные украинской разведки

Отмечается, что свои собственные позиции российские захватчики накрыли из реактивных систем залпового огня.

В украинское разведке узнали, что в результате "дружеского огня" один военный армии РФ погиб, двое получили ранения.

В Запорожской ОВА иронично подчеркнули, что российские оккупационные войска подсознательно помогают ВСУ проводить "демилитаризацию" своей же армии.

При этом кроме собственного "промаха" оккупантов, возле села Нескучное также подтверждено уничтожение склада боеприпасов РФ.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты могут попытаться осуществить наступление на Запорожье. Это может произойти уже в ближайшее время.

На двух направлениях оккупанты усиливают по меньшей мере 5 батальонно-тактических групп.

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