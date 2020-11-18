Обнаружена кража при строительстве линии экспресса Киев-Борисполь

Экспресс Киев - Борисполь / УНИАН

Подозрение в хищении около 9 млн гривен при поставке песка для строительства линии железнодорожного экспресса из Киева в аэропорт Борисполь озвучено бывшему директору одной из компаний, которая выполняла работы на объекте.

Как информирует пресс-служба Офиса генпрокурора, при строительстве экспресса подделывали расходные накладные.

Следователи выяснили, что между ООО "Киев песок" и Региональным филиалом "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" был заключен договор о поставке песка для строительства скоростного экспресса из Киева в Борисполь. На основании поддельных расходных накладных железнодорожники перечислили на счёт предприятия более 21 млн гривен за якобы поставку 60 тыс. куб. м песка.

Читайте такжеВ Сети рассказали, как нардеп Юрченко попадался на краже пиваПо данным экспертизы, предприятием фактически поставлено только 35 тыс. куб. м песка, в связи с чем почти 9 млн грн государственных средств были "безосновательно получены экс-директором предприятия".

Преступление повлекло за собой возбуждение уголовного дела по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере (ч.5 ст.191 УК Украины). Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.