Обнаружена кража при строительстве линии экспресса Киев-Борисполь

Возбуждено уголовное дело.
Подозрение в хищении около 9 млн гривен при поставке песка для строительства линии железнодорожного экспресса из Киева в аэропорт Борисполь озвучено бывшему директору одной из компаний, которая выполняла работы на объекте.
Как информирует пресс-служба Офиса генпрокурора, при строительстве экспресса подделывали расходные накладные.
Следователи выяснили, что между ООО "Киев песок" и Региональным филиалом "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" был заключен договор о поставке песка для строительства скоростного экспресса из Киева в Борисполь. На основании поддельных расходных накладных железнодорожники перечислили на счёт предприятия более 21 млн гривен за якобы поставку 60 тыс. куб. м песка.
Читайте такжеВ Сети рассказали, как нардеп Юрченко попадался на краже пиваПо данным экспертизы, предприятием фактически поставлено только 35 тыс. куб. м песка, в связи с чем почти 9 млн грн государственных средств были "безосновательно получены экс-директором предприятия".
Преступление повлекло за собой возбуждение уголовного дела по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере (ч.5 ст.191 УК Украины). Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Супруг генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой Денис Колесник, увольняясь с работы в полиции, получил 774 тысячи гривен, а потом снова подал документы на конкурс на ту же должность.
Напомним, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что не намерена уходить в отставку со своей должности. По ее словам, она "не пришла посидеть в кресле, а пришла изменить".