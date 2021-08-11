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Обязательная COVID-вакцинация: эксперт объяснил, можно ли отказаться от прививки и будут ли последствия

11 августа 2021, 09:57

Норма о переводе на дистанционку или сокращении была заложена в законодательство еще в советское время. Это важный инструмент, который придется применять.

Вакцинация
Чтобы вводить обязательную вакцинацию, нужно учитывать ряд / Reuters

Согласно законам Украины, любая прививка является добровольной и происходит с согласия пациента и после медицинского осмотра, который должен установить готовность организма к получению этой прививки. Однако возможен статус обязательной вакцинации или по профессии, или по эпидемическим показаниям на определенной территории или во всей стране.

Нюансы возможного введения обязательной вакцинации от коронавируса в Украине в условиях пандемии раскрыл Главреду стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.

"Обязательность (вакцинации, - ред.) не исключает добровольности и медосмотра, то есть все равно у пациента будет возможность отказаться. Но, отказавшись, человеку придется двигаться тропами более строгих противоэпидемических мероприятий, чтобы обезопасить здоровье окружающих. Например, невакцинированный человек определенной профессии, который по работе контактирует с большим количеством людей и может их заразить, должен перейти на дистанционную работу или на какие-то другие должности, на которых он не подвергнет опасности других", - объяснил инфекционист.

По его словам, норма о переводе на дистанционную работу или сокращении была заложена законодательство еще в советское время. Она может коснуться транспортников, работников предприятий общественного питания и т.д. Аристов считает, что данная норма - это важный и нужный инструмент, который рано или поздно придется применять.

Что касается эпидемических показаний к обязательной вакцинации, то, по словам, эксперта, скорее всего, речь пойдет об ограничении возможности посещения необязательных социальных институтов. В частности, продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые отделения (которые работали во время локдауна) будут открыты для всех, а остальные - только для тех, кто вакцинирован от COVID-19.

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Еще один важный вопрос, связанный с обязательной вакцинанцией от коронавируса, состоит в том, есть ли в Украине вакцина в достаточном количестве, чтобы государство имело право обязывать вакцинироваться людей, а если они отказываются - ограничивать их возможности.

"Это больной вопрос. В начале августа расчеты прогнозировали: у нас заканчивается вакцина. Остатков Moderna хватало на 14 дней, AstraZeneca и Pfizer были под резервом лишь для второй дозы. Только вакцины Coronavac было достаточно. Сейчас пошли новые поставки, поэтому мы еще немного протянем. Мы все время балансируем на грани: разгоняя скорость вакцинации и привлекая новых людей, мы каждый раз выходим в зону прогнозов, в которых остатки вакцины вот-вот закончатся. Но новые поставки со временем перекрывают этот дефицит", - рассказал инфекционист.

Кроме того, Аристов считает, что вводить обязательную вакцинацию можно лишь тогда, когда будет выполнена "домашняя работа" по надлежащей правительственной коммуникации. По его словам, нужно донести людям, что ценность вакцин не в отсутствии осложнений.

"Вакцины не могут быть абсолютно безопасными - всегда есть редкие осложнения, а также смерти. Это нельзя отрицать. Однако ценность в количестве сохраненных жизней и, вероятно, уменьшении количества нетрудоспособных из-за постковидного синдрома", - отметил он.

Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • По состоянию на 11 августа по данным Минздрава, с начала прививочной кампании было привито 4 324 553 человека, из них получили одну дозу - 4 324 551 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 521 848 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 846 399 прививок.
  • Министерство здравоохранения Украины отрицает обязательную вакцинацию от коронавируса. Однако не исключено, что в будущем развлекательные заведения можно будет посещать только по сертификатам вакцинации и тестам на COVID-19.
  • Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что гражданам страны не стоит дожидаться "лучшей" вакцины от коронавируса. По его словам, лучший препарат – это тот, который введен в организм и уже начал работать.
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