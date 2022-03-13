"Одноразовые" пилоты оккупантов: в российских самолетах неправильно работают катапульты

В самолетах оккупантов неправильно работают катапульты / Центр противодействия дезинформации

В боевых самолетах и вертолетах российских оккупантов регулярно фиксируются неисправности систем катапультирования. Об этом сообщили представители Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

При осмотре военными специалистами украинской сбитых самолетов и вертолетов РФ наблюдаются серьезные неисправности кресел-катапульт.

Кресло-катапульта – спасательная система для быстрой эвакуации экипажа военного самолета, вертолета в случае аварийной ситуации. Осуществляется за счет выстрелки (катапультирования) кресла вместе с пилотом из летательного аппарата с помощью сжатого воздуха, порохового заряда, ракетной системы, после чего кресло автоматически откидывается и пилот приземляется с парашютом.Читайте такжеПять истребителей, "вертушка" и Бук: в ВС раскрыли потери РФ за сутки

Напомним, ранее сообщалось, что воздушные силы украинской армии в пятницу, 11 марта, совершили около 10 налетов на колонны вражеской техники, поразив российский истребитель-бомбардировщик и еще 5 целей.

"11 марта группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации совершили до десяти налетов на колонны вражеской техники, нанесшие мощные ракетно-бомбовые удары по бронированной технике и живой силе рашистов", - говорится