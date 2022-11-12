Офицер военкомата рассказал, получают ли они планы по числу людей, которых нужно призвать / коллаж УНИАН

Поскольку украинский парламент отменил призыв на срочную военную службу на время украино-российской войны. И военкоматы сейчас проводят только медосмотры мужчин до 27 лет ‒ для того, чтобы продлить их пребывания на учете либо же снять с учета, сообщает портал "Житомир.info" со ссылкой на начальника Житомирского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Игоря Бацюна.

По его словам, призыв военнообязанных и резервистов обычно осуществляется в объемах, которые были четко определены мобилизационными планами, имеющими гриф секретности.

Вместе с тем, говорит Бацюн, вручение повесток военнообязанным украинцам по-прежнему продолжается. По словам военкома, получение повестки отнюдь не равно мобилизации. И уж тем более не означает автоматически отправку человека на фронт.

Как еще рассказал Бацюн, человек, который получил повестку, обязан в указанный в ней срок прийти в военкомат. Это, в первую очередь, касается и лиц, которые имеют право либо на отсрочку, либо полностью непригодных к службе по состоянию здоровья.

Мобилизация в Украине

Диктатор страны-агрессора Владимир Путин 24 февраля объявил о начале так называемой "спецоперации" России против Украины. Руководитель России так назвал войну. Войска РФ напали на украинское государство со своей территории, оккупированного Крыма, Беларуси и оккупированного Донбасса. Начались ракетные и авиационные бомбардировки объектов военной, гражданской и критической инфраструктуры.

Война продолжается. Силы обороны Украины отражают нападение российских войск и освобождают захваченные территории.

25 февраля в Украине была объявлена всеобщая военная мобилизация. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, который 3 марта утвердила Верховная Рада.

Призывают в ряды ВСУ мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у которых есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. Документ внес в Раду президент Зеленский. Проголосовали "за" 288 парламентариев.

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