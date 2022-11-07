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Всеобщая мобилизация в Украине: велики ли шансы, что она закончится в 2022 году - СМИ

7 ноября 2022, 11:33

В Украине общая мобилизация и военное положение. Журналисты разбиралась, когда закончится призыв и какие будут волны мобилизации.

Призыв, мобилизация
Велики ли шансы, что всеобщая закончится в 2022 году - СМИ / коллаж УНИАН

Всеобщая мобилизация в Украине стартовала 24 февраля нынешнего года ‒ после начала полномасштабной военной российской агрессии. Журналисты 24 канала детально разобрались в вопросе по поводу, как долго мобилизация продлится.

Как говорят эксперт, мобилизация украинцев крайне зависит от ситуации на фронтах украино-российской войны. И, согласно решению Рады и президента Зеленского, она продлится до конца вторжения русских агрессоров.

Далее ‒ решение о продлении или прекращении общей мобилизации на территории украинского государства может быть пересмотрено после 21 ноября. Но, по всей вероятности, ее продолжат.

Пока же мобилизовать могут любого мужчину призывного возраста (с 18 до 60 лет), у которого нет никаких особенностей, которые могут его освободит либо частично, либо полностью освобожденным от службы.

Эксперты напоминают, что в Украине общая мобилизация проходит по четырех волнам:

  • Призыв резервистов. Мужчины с боевым опытом в возрасте до 40 лет (ветераны АТО или ООС);
  • Люди, которые служили до 2014 года или несли службу в ВСУ по контракту;
  • Офицеры запаса и те, кто закончил военную кафедру (так называемые "пиджаки");
  • Все остальные мужчины, которых медики признают пригодными к военной службе.

Но, как отмечал немногим ранее начальник Управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, пока жесткого дефицита в армии ни в каких военно-учетных специальностях нет.

Мобилизация в Украине

Диктатор страны-агрессора Владимир Путин 24 февраля объявил о начале так называемой "спецоперации" России против Украины. Руководитель России так назвал войну. Войска РФ напали на украинское государство со своей территории, оккупированного Крыма, Беларуси и оккупированного Донбасса. Начались ракетные и авиационные бомбардировки объектов военной, гражданской и критической инфраструктуры.

Война продолжается. Силы обороны Украины отражают нападение российских войск и освобождают захваченные территории.

25 февраля в Украине была объявлена всеобщая военная мобилизация. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, который 3 марта утвердила Верховная Рада.

Призывают в ряды ВСУ мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у которых есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. Документ внес в Раду президент Зеленский. Проголосовали "за" 288 парламентариев.

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