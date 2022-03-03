Оккупант продолжает нести потери: уничтожены 3 самолета и 2 вертолета

Также уничтожаются колонны боевой техники и живой силы.
Российские оккупационные войска продолжают нести потери от ударов авиации и ЗРУ Воздушных Сил.
В Генштабе ВС Украины заявили, что 2 марта экипажи боевых самолетов Су-24м и Су-25 осуществляли авиационную поддержку подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, уничтожая колонны военной техники и живой силы россиян в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.
"В течение суток зенитными ракетными подразделениями уничтожены три вражеских самолета и два вертолета оккупантов", - отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что с момента вторжения 24 февраля, потери российских оккупантов в Украине достигли почти 9 тысяч военных. Об этом заявил президент Зеленский.
Также мы писали о том, что морги Крыма переполнены русскими солдатами, а матери хотят откупить своих детей от службы. Об этом сообщил Антон Геращенко.
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