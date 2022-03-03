Зеленский о потерях врага: за неделю боев ликвидировано почти 9 тысяч россиян

Потери российских оккупантов в Украине увеличиваются, подчеркнул глава государства.
За неделю, с момента вторжения 24 февраля, потери российских оккупантов в Украине достигли почти 9 тысяч военных.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе обращения к украинцам.
Президент Украины сказал, что Украина за неделю сломала планы, которые строились РФ годами.
"Мы народ, который за неделю сломал планы врага. Планы, которые писались годами: подло, с ненавистью к нашей стране, к нашим людям, у которых есть две вещи – свобода и сердце", - сказал президент.
Зеленский отметил, что враг лишается мотивации, а также выразил поддержку всем, кто помогает в борьбе против российских оккупантов.
"Я искренно восхищаюсь героическими, мирными жителями Конотопа, Баштанки, Энергодара и Мелитополя и жителям других городов и сел Украины, которые не пускают оккупантов, перекрывая им всё", - подчеркнул президент.
Война РФ против Украины
Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.