Зеленский о потерях врага: за неделю боев ликвидировано почти 9 тысяч россиян

Владимир Зеленский / Фото instagram.com/zelenskiy_official

За неделю, с момента вторжения 24 февраля, потери российских оккупантов в Украине достигли почти 9 тысяч военных.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе обращения к украинцам.

Президент Украины сказал, что Украина за неделю сломала планы, которые строились РФ годами.

"Мы народ, который за неделю сломал планы врага. Планы, которые писались годами: подло, с ненавистью к нашей стране, к нашим людям, у которых есть две вещи – свобода и сердце", - сказал президент.

Зеленский отметил, что враг лишается мотивации, а также выразил поддержку всем, кто помогает в борьбе против российских оккупантов.

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"Я искренно восхищаюсь героическими, мирными жителями Конотопа, Баштанки, Энергодара и Мелитополя и жителям других городов и сел Украины, которые не пускают оккупантов, перекрывая им всё", - подчеркнул президент.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.