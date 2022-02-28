Оккупант вывешивает флаги Украины на своей военной технике

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В целях введения в заблуждение агрессор использует государственную символику Украины.

"Украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Такие случаи подмечены в населенных пунктах Победа, Новая Басань в Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области", - сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Кроме того, зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться.

"Однако после приближения к украинским позициям враг начинает открывать огонь на поражение. Такие действия противника являются очередным подлым нарушением норм Международного гуманитарного права", - подчеркнул Залужный.

Читайте такжеУльтиматумов не было, но переговоры тяжелые: у Зеленского рассказали о диалоге с РФРанее мы сообщали, что на окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет. Есть раненые. Как сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в Facebook, удар был в сторону Киева.

"Несколько минут назад на окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет. Есть раненые".

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