Российские войска нанесли авиаудар по Броварам

Взрыв в Киеве / Скриншот

На окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет. Есть раненые.

Как сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в Facebook, удар был в сторону Киева.

"Несколько минут назад на окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет. Есть раненые".

В связи с этим , мэр призвал жителей города оставаться в укрытиях.

Также в сети пишут, что снаряд ролетел мимо Броваров и дважды ударил где-то возле Лесного.

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Люди заметили вспышки как при перехвате ракеты на правом берегу в сторону.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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