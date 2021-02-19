Оккупантам пришлось перекрыть Крымский мост: в чем причина

Движение через Крымский мост закрыто с обеих сторон. Образовалась пробка из более 200 автомобилей длиной в километр.
Построенный оккупантами Крымский мост через Керченский пролив закрыт для движения автотранспорта. Причина – сильный снегопад.
С 09:30 пятницы, 19 февраля, движение через Крымский мост закрыто с обеих сторон, передает пресс-служба МЧС РФ. Ведутся работы по ликвидации сложившейся ситуации.
В направлении Краснодар – Керчь образовалась пробка из более 200 автомобилей длиной в километр.
Спецтехника уже начала расчищать мост и со стороны Крыма, и со стороны Краснодарского края. Работы могут занять несколько часов, снег идет интенсивно.
Водителям, которым нужно пересечь Крымский мост, советуют отложить поездку либо переждать непогоду в ближайших населенных пунктах.
Отметим, синоптик предупредил, что в оккупированном Крыму сохраняются штормовые погодные условия. 19 февраля ожидаются: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки туман, гололедно-изморозевые отложения, метель, гололедица. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.
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Напомним:
- Заместитель директора Института геофизики Национальной академии наук Украины Александр Кендзера заявил, что в районе построенного моста через Керченский пролив велика возможность землетрясения. В связи с этим построенный оккупантами мост находится под угрозой.
- Великобритания ввела санкции против двух человек и четырех компаний, связанных со строительством железнодорожного моста через Керченский пролив, который соединил аннексированный Крым с Россией.
Крымский мост (Керченский мост)
Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.
Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км.
Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.