Оккупантам пришлось перекрыть Крымский мост: в чем причина

Движение на Крымском мосту "умерло" / скриншот

Построенный оккупантами Крымский мост через Керченский пролив закрыт для движения автотранспорта. Причина – сильный снегопад.

С 09:30 пятницы, 19 февраля, движение через Крымский мост закрыто с обеих сторон, передает пресс-служба МЧС РФ. Ведутся работы по ликвидации сложившейся ситуации.

В направлении Краснодар – Керчь образовалась пробка из более 200 автомобилей длиной в километр.

Спецтехника уже начала расчищать мост и со стороны Крыма, и со стороны Краснодарского края. Работы могут занять несколько часов, снег идет интенсивно.

Водителям, которым нужно пересечь Крымский мост, советуют отложить поездку либо переждать непогоду в ближайших населенных пунктах.

Отметим, синоптик предупредил, что в оккупированном Крыму сохраняются штормовые погодные условия. 19 февраля ожидаются: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки туман, гололедно-изморозевые отложения, метель, гололедица. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.

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Напомним:

Заместитель директора Института геофизики Национальной академии наук Украины Александр Кендзера заявил, что в районе построенного моста через Керченский пролив велика возможность землетрясения. В связи с этим построенный оккупантами мост находится под угрозой.

Великобритания ввела санкции против двух человек и четырех компаний, связанных со строительством железнодорожного моста через Керченский пролив, который соединил аннексированный Крым с Россией.