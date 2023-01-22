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Оккупантов расстреливают "как мишени в тире": офицер НГУ о тактике боев за Соледар

22 января 2023, 09:58
Оккупанты в Соледаре контролируют несколько квадратных километров разрушенных улиц, рассказал Владимир Назаренко.
Соледар
ВСУ продолжают оборонительные бои в Соледаре / Тетяна Коваленко, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

На линии Бахмут-Соледар наблюдается определенный снарядный голод со стороны противника, потому что они не могут себе позволить круглосуточно вести обстрел, заявил офицер батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко.

"Им легче отправить десяток своих солдат, чем десяток снарядов, но мобилизованные не настолько дисциплинированы, и они не имеют того страха заградотрядов "Вагнера", которые были", — пояснил представитель Нацгвардии в эфире телемарафона.

В Бахмуте, по словам Назаренко, враг не зашел в город и даже близко к нему не подошел.

"Что касается Соледара, то это несколько квадратных километров разрушенных улиц и это те территории, которые они контролируют. Ничего им не помогает, потому что там негде держаться, они стоят, как мишени в тире для нашей артиллерии. Поэтому постоянно говорим, что нам нужны беспилотники и западная артиллерия", — сказал он.

Бои за Соледар

Ранее в Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области.

Там продолжаются тяжелые бои, противник увеличил количество вагнеровцев и пытается прорвать оборону украинских войск.

Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км.

Оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, который находится в 15 км от Бахмута.

За сутки на Соледарском направлении на Донбассе враг осуществил 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения.

Командованием ВСУ были выделены дополнительные силы и средства на этом направлении, и сейчас делается все, чтобы улучшить там оперативную обстановку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится - туда будут переброшены дополнительные силы.

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