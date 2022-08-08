Оккупантов ждет окружение под Изюмом: Арестович озвучил "интересные очертания"

Арестович / Офис президента, Генштаб ВСУ, УНИАН

Украинские военные в ближайшее время могут взять противника в тактическое окружение под Изюмом в Харьковской области.

"Там вырисовываются интересные очертания. Эти интересные очертания похожи на те, которые складывались возле Горского, только для украинской стороны. А теперь складывается для Путинской стороны. Вполне возможно о каком-то тактическом окружении скоро пойдет речь не для нас там. Там движутся очень успешно", - отметил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

По его словам, под Изюмом уже освобождено несколько населенных пунктов.

"Что было непросто, потому что противник постоянно давил, были превосходящие силы. Они вчера, кстати, пытались ходить в атаки на отбитие, но не вышло", - добавил Арестович.

Ситуация в Харьковской области

В Институте изучения войны в США ранее рассказали о том, что президент России Владимир Путин, вероятно, скомандовал свои войскам оккупировать город Харьков. Как считают специалисты, российские захватчики в Балаклее и Камышевахе могут готовить плацдарм для захвата областного центра.

Заместитель министра обороны Анна Маляр, комментируя сведения о возможной угрозе захвата Харькова, заявила, что ВСУ готовятся к любым сценариям. По ее словам, войска создают резервы и работают над строительством фортификационных сооружений.

"Подготовка на всех направлениях одинаковая, она заключается в создании резервов, это и создание системы инженерных фортификационных сооружений. Важную роль играет и местная власть. Безусловно, мы постоянно говорим, что рассматриваем все возможные сценарии развития событий и готовимся ко всем этим сценариям", - подчеркнула Маляр.

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