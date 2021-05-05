Оккупанты Донбасса начали согласовывать список обмена пленными - СМИ

Оккупанты согласовывают список обмена пленными / twitter.com IANovorossia

Оккупанты отдельных районов Донецкой области (ОРДО) начали согласовывать список на обмен пленными с украинской стороной. Список был получен три недели назад, заявила приглашенная российской стороной представительница оккупационной власти в гуманитарной подгруппе ТКГ, так называемый "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, передают сепаратистские СМИ.

По ее словам, якобы впервые за полтора года Украина передала список лиц, которых разыскивает на оккупированной территории.

"В нем - 85 человек. К слову, это первый официальный перечень разыскиваемых лиц, присланный украинской стороной за последние полтора года. В Донецке работают над присланным списком, проверяют соответствующий запрос", - заявила Морозова.

Напомним, ранее Главред сообщал: