Оккупанты Донбасса начали согласовывать список обмена пленными - СМИ

По словам оккупантов, якобы впервые за полтора года Украина передала список лиц, которых разыскивает на оккупированной территории.
Оккупанты отдельных районов Донецкой области (ОРДО) начали согласовывать список на обмен пленными с украинской стороной. Список был получен три недели назад, заявила приглашенная российской стороной представительница оккупационной власти в гуманитарной подгруппе ТКГ, так называемый "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, передают сепаратистские СМИ.
По ее словам, якобы впервые за полтора года Украина передала список лиц, которых разыскивает на оккупированной территории.
"В нем - 85 человек. К слову, это первый официальный перечень разыскиваемых лиц, присланный украинской стороной за последние полтора года. В Донецке работают над присланным списком, проверяют соответствующий запрос", - заявила Морозова.
Напомним, ранее Главред сообщал:
- Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью агентству Reuters заявил, что в рамках следующего обмена пленными с боевиками планируется освободить около 100 человек с каждой стороны.
- До того представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов обвинил украинскую сторону в якобы срыве подготовки обмена удерживаемыми лицами.
- Передача пленных украинцев из рук боевиков группировок "Л/ДНР" через посредничество нардепа Виктора Медведчука приостановлена.Об этом в эфире Пятого канала заявил руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (и экс-президент Украины) Леонид Кравчук.
Автор: Екатерина Трохимчук