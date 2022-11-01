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Оккупанты несут самые большие потери с начала войны: Жданов назвал причины

1 ноября 2022, 22:17

Окопы заполнились личным составом. Около 100 тысяч мобилизованных сегодня прибыли уже на фронт.

Российские военные, Олег Жданов
Олег Жданов / Миноборони РФ, Главред

Военный эксперт Олег Жданов объяснил массовые потери оккупантов за последние дни. Согласно официальным данным, за последние три дня цифры потерь были 950, 620, 650 оккупантов в сутки.

"Увеличилась плотность личного состава. Окопы заполнились личным составом. Около 100 тысяч мобилизованных сегодня прибыли уже на фронт. В самой России уже говорит о 87 тысячах отправленных на фронт. Как вы думаете, куда отправили только что прибывших? Обычно на первую линию окопа. Их посадят и скажут: "Вот ваша академия солдата". Кто выживет, тот выживет, кто не выживет — значит такая судьба. Поэтому мы наносим такие потери, поэтому у нас в сводках такие цифры ", – сказал Жданов.

Он добавил, что главное для сил обороны сейчас держать такой темп.

"Если батальон противника мы будем класть в сутки, то получится 130 -140 БТГ за 130 дней", - сказал эксперт.

Напомним, что 27 октября украинские защитники в течение сорока минут сбили российский ударный вертолет К-52, а также штурмовик Су-25. Стоимость одной единицы Ка-52 составляет около $16 млн, а Су-25 ‒ $11 млн. Поэтому общая стоимость уничтоженной техники составляет около $27 млн.

Ранее бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ сбили агрессорский вертолет Ка-52. "Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако наши воины внесли коррективы в их планы и отправили вражеских пилотов на концерт Кобзона", - говорится в тексте.

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