Оккупанты несут самые большие потери с начала войны: Жданов назвал причины

Окопы заполнились личным составом. Около 100 тысяч мобилизованных сегодня прибыли уже на фронт.
Военный эксперт Олег Жданов объяснил массовые потери оккупантов за последние дни. Согласно официальным данным, за последние три дня цифры потерь были 950, 620, 650 оккупантов в сутки.
"Увеличилась плотность личного состава. Окопы заполнились личным составом. Около 100 тысяч мобилизованных сегодня прибыли уже на фронт. В самой России уже говорит о 87 тысячах отправленных на фронт. Как вы думаете, куда отправили только что прибывших? Обычно на первую линию окопа. Их посадят и скажут: "Вот ваша академия солдата". Кто выживет, тот выживет, кто не выживет — значит такая судьба. Поэтому мы наносим такие потери, поэтому у нас в сводках такие цифры ", – сказал Жданов.
Он добавил, что главное для сил обороны сейчас держать такой темп.
"Если батальон противника мы будем класть в сутки, то получится 130 -140 БТГ за 130 дней", - сказал эксперт.
Напомним, что 27 октября украинские защитники в течение сорока минут сбили российский ударный вертолет К-52, а также штурмовик Су-25. Стоимость одной единицы Ка-52 составляет около $16 млн, а Су-25 ‒ $11 млн. Поэтому общая стоимость уничтоженной техники составляет около $27 млн.
Ранее бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ сбили агрессорский вертолет Ка-52. "Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако наши воины внесли коррективы в их планы и отправили вражеских пилотов на концерт Кобзона", - говорится в тексте.
Читайте также:
- У Украины не будет потерь новых территорий: прогноз военного эксперта
- "Все поля покрыты ими и стоит трупный запах": в ВСУ рассказали об огромных потерях у оккупантов
- "Пусть потом не удивляется своим потерям": Зеленский ответил Путину на массовый обстрел Украины