Оккупанты планируют новое наступление: Маломуж назвал сроки и направления

​ Николай Маломуж спрогнозировал сроки новой атаки российских оккупантов / Фото сайт Кремля, УНИАН

Российские оккупанты могут начать новый этап наступательных действий с Нового года, когда армия усилится примерно 200 тысячами военных, подготовленных в учебных центрах. Пока что у армии РФ недостаточно сил и средств, и им придется сосредоточиться на обороне занятых позиций. Такой прогноз озвучил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

"С Нового года они предполагают проводить наступательные операции в различных операционных направлениях. То есть продолжать движение по захвату Донецкой области, удерживать позиции в Запорожской области, на левобережье Херсонщины", – сказал Маломуж в интервью изданию Obozrevatel.

По оценкам генерала, в перспективе ближайших 2-3 месяцев Россия может подготовить в учебных центрах на территории РФ порядка 200 тысяч мобилизованных солдат. Этот контингент может быть усилен бойцами ЧВК Вагнера и кадыровцами.

Последние имеют более высокий уровень подготовки. Они могут выполнять функцию заградительных отрядов для мобилизованных, а также участвовать в операциях по прорыву украинской обороны.

В то же время Маломуж заметил, что в настоящее время резервы оккупационной армии, полученные за счет "частичной" мобилизации в России, не дают ей никакого преимущества на поле боя, поскольку эффективно уничтожаются украинскими Силами обороны.

Как сообщал Главред, хозяин Кремля Владимир Путин повысил командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина в обязанностях, позволив выйти из Херсона при условии, что он захватит всю Донецкую область. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сейчас власти и военные прорабатывают планы освобождения всех украинских территорий от российских захватчиков. По его словам, деокупация территорий – это тяжелая работа, поэтому не нужно завышать ожидания и ждать быстрых побед.

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