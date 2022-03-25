Оккупанты порой переходят воевать на сторону Украины – разведка

Оккупанты / Александр Ермоченко

Военнослужащие оккупантов в отдельных случаях не просто складывают оружие, но и переходят воевать на сторону Украины. Об этом говорится на официальном канале Главного управления разведки Минобороны Украины в мессенджере Телеграмм.

"Все больше российских военнослужащих не только отказываются участвовать в войне против Украины, но и переходят с оружием в руках на сторону Украины для участия в борьбе против преступного режима Путина", ‒ говорится в тексте.

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Напомним, ранее отдельные российские олигархи уже обсуждают возможность физического устранения президента страны-агрессора России Владимира Путина. В РФ крупный бизнес недоволен санкциями, которые были введены многими государствами за войну России против Украины.

Об этом сообщали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.