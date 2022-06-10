"Сакральная дата": оккупанты назначили новые сроки "захвата Северодонецка"

Продолжаются тяжелые бои за Северодонецк / Фото t.me/luhanskaVTSA

Российские оккупанты провалили задачу, не выполнив к 10 июня задание взять под контроль областной центр и трассу Лисичанск — Бахмут.

Как рассказал в Telegram глава главы ОВА Сергей Гайдай, 10 июня, у российских войск закончился дедлайн, к которому они должны были оккупировать Северодонецк.

По его словам, "следующая дата позора рашистов" намечена на 22 июня.

"10 июня — одна из "сакральных" дат для россиян, чтобы захватить, полностью оккупировать Северодонецк и отчитаться карлику о том, что они выполнили задание. Но ничего не вышло. Другая задача, которую они с успехом провалили, — это контроль трассы Лисичанск — Бахмут. Они не контролируют трассу. Да, они ее обстреливают и проезд по трассе крайне небезопасен. Но контроля трассы со стороны россиян нет", - говорит он.

Гайдай добавил, что обстановка в области остается напряженной, оккупанты обстреливают все населенные пункты Горской громады, Лисичанск, уничтожают дома.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты продолжают штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк Луганской области и создания условий для блокирования украинских подразделений, бои в настоящее время продолжаются.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, подразделения оккупантов также ведут подготовку к возобновлению наступления на Славянск Донецкой области.

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