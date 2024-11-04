Оккупанты выходят на секретные позиции: ситуация в Часовом Яру напряженная

Украинские силы пытаются останавливать врага и атаковать созданные оккупантами группы.

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Существенных успехов противник в районе Часового Яра не имеет / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, flickr

Что сообщили в ОТГ "Луганск":

Россияне пытаются накопить живую силу для штурмов

ВСУ сдерживают врага, насколько это возможно

Дроны играют ключевую роль в борьбе против оккупантов

Ожесточенные бои в районе Часового Яра, что в Донецкой области, продолжаются. Малые штурмовые группы страны-агрессора России, в частности, пытаются пересечь микрорайон Канал. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

По ее словам, у врага появились секретные позиции, где оккупанты пытаются накопить личный состав для проведения штурмовых действий. Однако ВСУ пресекают попытки пересечь Канал.

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"Каждую ночь враг заводит пополнение в живой силе, пополняет БК, вооружение и готовит технику. В частности, они сосредоточили свое внимание на создании ДРГ и накапливаются на секретных позициях. То есть 1 - 3 человека заходят в тайник, какой-то подвал или нору и сидят там до тех пор, пока не смогут накопить достаточно для штурма. И в этом заключается их тактика", - заявила Бобовникова.

Часов Яр / Инфографика: Главред

В то же время украинские защитники работают над тем, чтобы вовремя остановить вражеские силы и дать им отпор. Также ВСУ отслеживают передвижения противника с помощью дронов.

"Обнаруживаются эти группы, потому что они не могут не делать любую активность. Они как-то коммуницируют, имеют рации, их обнаруживает РЭБ, их дроны сбрасывают им воду, например. Это тоже заметно. То есть эти группы в любом случае обнаруживаются", - добавила пресс-секретарь ОТГ "Луганск".

Что такое ОТГ "Луганск"? Оперативно-тактическая группировка "Луганск" (сокращенно - ОТГ "Луганск") - группировка украинского войска и район его действий в рамках войны на Востоке Украины, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что ситуация на Покровском направлении все еще сложная, оккупанты сконцентрировали силы в направлении поселка Вишневое и проводят штурмы, пытаясь захватить Покровск.

Ранее стало известно, что на Кураховском направлении продолжаются интенсивные боевые столкновения, Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать врагу продвигаться.

Накануне сообщалось, что контроль над Большой Новоселкой позволит российским оккупантам одновременно прикрыть два важных направления - Кураховское и Времовское. Большая Новоселка выполняет роль тактического логистического узла, похожего на Покровск, но меньшего значения.

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