Оккупанты заявили, что захваченная Запорожская АЭС "переходит" Росатому

Российский холдинг Росатом принимает участие в рейдерском захвате Запорожской атомной электростанции. Оккупанты объявили ЗАЭС "территорией России".
Российские оккупанты, которые временно контролируют территорию Запорожской АЭС, пытались сообщить персоналу, что станция теперь "находится в собственности" российского холдинга Росатом.
Об этом сказал глава Энергоатома Петр Котин в эфире телемарафона в пятницу, 11 марта.
По его словам, на ЗАЭС приезжала группа людей, которые назвали себя представителями "гражданско-военной администрации", и объявили ЗАЭС территорией России, которая принадлежит к сфере управления Росатома.
Позже в Энергодар прибыла еще одна группа людей, среди которых был главный инженер Ростовской АЭС и заместитель главного инженера Балаковской АЭС. Вместе с ними приехали еще восемь человек, которые пытались взять контроль над станцией.
"На территории находится около 500 российских солдат с автоматическим оружием. Персоналу приходится выполнять свою работу под дулами автоматов", – сказал Котин.
Как сообщал Главред, на площадке захваченной оккупантами Запорожской атомной станции российские захватчики разместили свою технику. В частности, оккупанты используют ЗАЭС как военную базу.
12 марта стало известно, что МАГАТЭ удалось возобновить связь с системами мониторинга из Запорожской АЭС. В то же время связи с Чернобыльской АЭС до сих пор нет.
Другие новости:
- РФ готовит два варианта ядерного шантажа – глава украинской разведки
- Россия готовит теракт на ЧАЭС, чтобы обвинить Украину – разведка
- Страшное преступление против человечества и попытка запугать: Арестович оценил российские слухи о химическом оружии в Украине