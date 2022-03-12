Оккупанты заявили, что захваченная Запорожская АЭС "переходит" Росатому

Запорожская АЭС захвачена российскими военными / Фото УНИАН

Российские оккупанты, которые временно контролируют территорию Запорожской АЭС, пытались сообщить персоналу, что станция теперь "находится в собственности" российского холдинга Росатом.

Об этом сказал глава Энергоатома Петр Котин в эфире телемарафона в пятницу, 11 марта.

По его словам, на ЗАЭС приезжала группа людей, которые назвали себя представителями "гражданско-военной администрации", и объявили ЗАЭС территорией России, которая принадлежит к сфере управления Росатома.

Позже в Энергодар прибыла еще одна группа людей, среди которых был главный инженер Ростовской АЭС и заместитель главного инженера Балаковской АЭС. Вместе с ними приехали еще восемь человек, которые пытались взять контроль над станцией.

"На территории находится около 500 российских солдат с автоматическим оружием. Персоналу приходится выполнять свою работу под дулами автоматов", – сказал Котин.

Как сообщал Главред, на площадке захваченной оккупантами Запорожской атомной станции российские захватчики разместили свою технику. В частности, оккупанты используют ЗАЭС как военную базу.

12 марта стало известно, что МАГАТЭ удалось возобновить связь с системами мониторинга из Запорожской АЭС. В то же время связи с Чернобыльской АЭС до сих пор нет.

Другие новости: