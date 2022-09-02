"Окурков" будет больше: эксперт рассказал, что ждет Крым в случае возвращения Херсона Украине

Россия в обозримой перспективе может потерять контроль над Крымом / Минобороны РФ

Россия может потерять контроль над оккупированным Крымом в случае, если украинские войска завершат освобождение правобережной части Херсонщины. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Мы получим очень выгодные оперативные позиции. Ведь правый берег выше левого, и, кроме того, что мы получим возможность для ударов большей дальности, мы также сможем наносить удары огневыми системами на большую глубину. То есть дотягиваться не только до обоих выходов из Крыма, но и до большего количества объектов в Крыму", - отметил Грабский.

По его мнению, полуостров Крым в данном случае рассматривается как база снабжения группировки противника, действующей на северо-таврическом направлении — левобережной Херсонщине, части Запорожской и Донецкой областей.

"Перерезая коммуникации противнику, то есть снабжение его человеческими ресурсами, вооружением, боеприпасами, материальными средствами, мы создаем предпосылки для освобождения, что может привести к разрушению всей системы обороны противника на юге. Поэтому предпосылки действий ВСУ абсолютно очевидны", - говорит Сергей Грабский.

При этом, в случае потери Херсона, Россия уже никуда не сможет перебросить те группировки войск, которые у нее освободятся.

"Тогда они будут переходить к стратегической обороне, пытаясь закрепиться на текущих позициях. Поэтому они будут принимать серьезные меры для того, чтобы удержать Крым. Ведь уже сегодня, даже без учета освобождения правобережной Херсонщины, у нас есть возможность наносить удары по крымской группировке противника. А в случае освобождения этой территории, география "окурков", которые падают на крымскую землю, объективно увеличится", - пояснил Грабский.

Кроме того, тот факт, что мы берем под огневой контроль оба выхода из Крыма, значительно ослабляет любые действия противника в северной Таврии.

"Плечо подвоза материальных средств тогда должно осуществляться из Донецкой области, и из-за этого оно увеличится, по меньшей мере, втрое. И тогда говорить о каких-то наступательных действиях противника станет невозможно. Кроме того, как только россиян выгонят с правого берега Днепра, они уже физически не будут иметь в обозримой перспективе того количества сил и средств, чтобы форсировать такую водную преграду, как Днепр. И именно поэтому они отчаянно будут держаться за правый берег, не считаясь со своими потерями и отправляя на это направление все, что только можно", - резюмировал эксперт.

Как писал Главред, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что аннексированный Россией еще восемь лет назад Крым будет освобожден любым путем, в том числе военным. Это понимает в том числе и мировое сообщество.

Также сообщалось, что российские оккупанты в Крыму прячут свое оружие и боеприпасы на складах с углем и свинофермах. Так они начали делать после мощных "прилетов" по Крыму.

Оккупация Крыма - новости: