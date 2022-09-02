УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Окурков" будет больше: эксперт рассказал, что ждет Крым в случае возвращения Херсона Украине

2 сентября 2022, 15:03

Тот факт, что мы берем под огневой контроль оба выхода из Крыма, значительно ослабляет любые действия противника в северной Таврии.

Крым
Россия в обозримой перспективе может потерять контроль над Крымом / Минобороны РФ

Россия может потерять контроль над оккупированным Крымом в случае, если украинские войска завершат освобождение правобережной части Херсонщины. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Мы получим очень выгодные оперативные позиции. Ведь правый берег выше левого, и, кроме того, что мы получим возможность для ударов большей дальности, мы также сможем наносить удары огневыми системами на большую глубину. То есть дотягиваться не только до обоих выходов из Крыма, но и до большего количества объектов в Крыму", - отметил Грабский.

По его мнению, полуостров Крым в данном случае рассматривается как база снабжения группировки противника, действующей на северо-таврическом направлении — левобережной Херсонщине, части Запорожской и Донецкой областей.

"Перерезая коммуникации противнику, то есть снабжение его человеческими ресурсами, вооружением, боеприпасами, материальными средствами, мы создаем предпосылки для освобождения, что может привести к разрушению всей системы обороны противника на юге. Поэтому предпосылки действий ВСУ абсолютно очевидны", - говорит Сергей Грабский.

При этом, в случае потери Херсона, Россия уже никуда не сможет перебросить те группировки войск, которые у нее освободятся.

"Тогда они будут переходить к стратегической обороне, пытаясь закрепиться на текущих позициях. Поэтому они будут принимать серьезные меры для того, чтобы удержать Крым. Ведь уже сегодня, даже без учета освобождения правобережной Херсонщины, у нас есть возможность наносить удары по крымской группировке противника. А в случае освобождения этой территории, география "окурков", которые падают на крымскую землю, объективно увеличится", - пояснил Грабский.

Кроме того, тот факт, что мы берем под огневой контроль оба выхода из Крыма, значительно ослабляет любые действия противника в северной Таврии.

"Плечо подвоза материальных средств тогда должно осуществляться из Донецкой области, и из-за этого оно увеличится, по меньшей мере, втрое. И тогда говорить о каких-то наступательных действиях противника станет невозможно. Кроме того, как только россиян выгонят с правого берега Днепра, они уже физически не будут иметь в обозримой перспективе того количества сил и средств, чтобы форсировать такую водную преграду, как Днепр. И именно поэтому они отчаянно будут держаться за правый берег, не считаясь со своими потерями и отправляя на это направление все, что только можно", - резюмировал эксперт.

Как писал Главред, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что аннексированный Россией еще восемь лет назад Крым будет освобожден любым путем, в том числе военным. Это понимает в том числе и мировое сообщество.

Также сообщалось, что российские оккупанты в Крыму прячут свое оружие и боеприпасы на складах с углем и свинофермах. Так они начали делать после мощных "прилетов" по Крыму.

Оккупация Крыма - новости:

война в Украине новости Крыма Сергей Грабский
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:03

"Окурков" будет больше: эксперт рассказал, что ждет Крым в случае возвращения Херсона Украине

14:58

Мир позволил Путину шантажировать себя ядерной угрозой, так как не дал жесткого ответа - ПодолякВидео

14:47

Сын Бритни Спирз обвинил мать в проблемах с психикой

14:45

"Если бы не украинцы паршивые": россиянка устроила истерику, потому что ВСУ ликвидировали ее брата и дядюВидео

14:30

12-летняя девочка забеременела от врага, а поп УПЦ МП требовал оставить ребенка - капеллан ВСУВидео

Реклама
14:07

В Германии требуют разобрать Северный поток-2: "он был направлен на изоляцию Украины"Видео

13:47

ВСУ уничтожили сепаратистку из Донецка по прозвищу "Мультик"Видео

13:37

76% россиян поддерживают войну с Украиной – опрос

13:36

"Только не говорите Андрею": жена Беднякова объявила о пополнении в семье

13:34

Предала мужа и страну: жена бойца ВСУ "сливала" оккупантам данные об украинских позицияхВидео

13:20

"Прямой капитуляции России не будет": экс-депутат Госдумы РФ назвал причинуВидео

13:14

"Я вижу конец войны": Кислица анонсировал поражение РФ в УкраинеВидео

13:06

"Ухо пленному отрезали": идентифицирован оккупант, который издевался над украинцами на ХарьковщинеВидео

13:00

Гороскоп на завтра 3 сентября 2022: Ракам – испытания, Козерогам – враги, Рыбам – деньгиВидео

12:53

Не поддерживает: Камалия рассказала, что Киркоров думает о войнеВидео

12:42

Чуть лифчик не разорвало: молодая жена Цекало показала грудь вблизи

12:39

Большие колонны техники РФ движутся из Крыма и Мариуполя: куда направляютсяВидео

12:30

Беларусь проведет репетицию "захвата Украины" - ЖдановВидео

12:06

"Может наделать беды": военный эксперт рассказал, куда Россия бросит 3 армейский корпус

11:54

Ракета влетела в казарму российских захватчиков в Херсоне: в здании были ФСБшники - СтерненкоВидео

Реклама
11:49

"Специально добиваются, чтобы их гнали в РФ": в Латвии задержали россиян, которые на улице пели "Катюшу"Видео

11:42

Шольц заявил, что будет и дальше поддерживать общение с Путиным - DelfiВидео

11:30

Хотят устроить диверсию в Украине: вагнеровцы дали белорусским наемникам форму ВСУ - СМИВидео

11:09

Идеальная чистота за копейки: как сделать бомбочки для чистки унитаза

10:53

Аналитики ISW раскрыли планы Путина на осень и зиму в войне против УкраиныВидео

10:39

"После 15 числа воевать не будут": российские офицеры и контрактники планируют сложить оружие - ГУРВидео

10:24

Военный эксперт рассказал, как скоро Украина сможет освободить Херсон

10:24

"Идиоты": скандальный комик Сабуров пожаловался на украинцевВидео

10:09

"Моя любимая Алла Борисовна": Николаев вспомнил, как ходил в гости к Пугачевой

10:00

"Не война, а спецоперация": на Полтавщине священник УПЦ МП довел до слез мать защитника Украины

09:58

Что добавить в тесто, чтобы оно быстро не черствело и как сделать выпечку более мягкой

09:56

Координаты сдали партизаны: ВСУ взорвали переправу оккупантов возле Новой КаховкиВидео

09:54

Резидентские прокси: удобство и надежность в интернете новости компании

09:25

"Это был цирк": сотрудник рассказал, как МАГАТЭ инспектировало ЗАЭСВидео

08:56

Гороскоп на сегодня, 2 сентября 2022: Близнецам – сплетни, Львам – деньги, Козерогам – важная встречаВидео

08:53

"Освобождение Украины переносится на зиму и весну": генерал спрогнозировал, когда закончится войнаВидео

08:51

День нотариата 2022 в Украине: поздравления, картинки и открытки к празднику

08:38

"Старая, худая анорексичка": украинцы набросились на "переделанную" Ефросинину, она ответила

08:17

Второго шанса уже не будет: Грабский рассказал о последствиях для РФ после потери Херсона

08:16

Зависимость Украины от западной помощи не оставляет шансов мародераммнение

Реклама
08:06

Украина ни с кем не должна согласовывать освобождение своих территорий - ДаниловВидео

08:04

"Убирайтесь отсюда, вы фашисты": казахи начали гонять российских туристов с буквой "Z" на авто

07:26

Адская ночь для оккупантов: в захваченном Мелитополе - "бавовна", в районе аэродрома детонировал БКВидео

06:49

Минус 5 складов, пункт управления и 100 оккупантов: авиация нанесла 18 ударов по армии РФ на Юге

06:04

Горбачев - точно не мой героймнение

06:00

Если Украина вернет Херсон, Россия уже не сможет удержать Крым - военный эксперт Сергей ГрабскийВидео

05:51

Гороскоп на сентябрь 2022 для Рыб: кризис, второй шанс и новая работаВидео

05:10

Врежет похолодание после "потопа": украинцы узнали "ледяной" прогноз на сентябрьВидео

04:40

На Киевщине "тихая охота" завершилась трагедий: погибли детиВидео

04:15

Осложнение диабета и появление тромбов: сколько можно есть бананов, чтобы не навредить организмуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять