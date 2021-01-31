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"Они не украинцы": Скрипка жестко прошелся по русскоязычным жителям Украины

31 января 2021, 16:45
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Русскоязычное население Украины  является "резидентами без права голоса", считает Олег Скрипка.

Скрипка
Олег Скрипка / УНИАН

Известный украинский музыкант, лидер группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка высказал свое отношение к русскоязычным жителям Украины.

Как подчеркнул он в эфире шоу Люта украинизация на 4 канале, русскоязычное население Украины, является "резидентами без права голоса".

"Люди, которые в Украине живут в русскоязычном пространстве, они являются просто резидентами Украины. (…) Они не украинцы, но резиденты Украины. Ну я себе так придумал", — заявил он.

Скрипка уверен, что "создающие русскоязычный контент" люди являются частью культурного пространства России.

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Напомним, Скрипкарассказал о концерте в Голландии, когда после его слов о Гаагском суде над Россией, встали и вышли треть зрителей.

Олег Скрипка новости Украины
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