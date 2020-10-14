Опрос показал, сколько украинцев готовы защищать страну с оружием в руках

85% опрошенных граждан назвали себя патриотами Украины.
Территориальную целостность Украины при появлении соответствующей угрозы готовы с оружием в руках защищать 59% украинцев. В 2019-м году таких было 56%, 2017% – 54%, 2012 – 33%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.
Отмечается, что больше положительных ответов было среди мужчин, респондентов среднего возраста и среди людей с относительно высокими доходами.
В то же время однозначно не готовы брать оружие в руки для защиты территориальной целостности 19% (в 2019 – 25%) респондентов, скорее не готовы – 14% (10%). Еще 9% не смогли ответить на вопрос.
Также 85% граждан назвали себя патриотами страны (в 2019 – 83%, в 2012 – 82%), 12% такими себя не считают (11%, 10%).
Опрос проводился с 10 по 12 октября среди 2000 респондентов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Опрашивали по телефону с использованием компьютера, погрешность – не выше 2,2%.
Опрос украинцев - о чем сообщалось ранее:
- 13 октября в свежем видеообращении президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов.
- Предоставление "особого статуса" Донбассу поддерживают и не поддерживают практически одинаковое число украинцев. Вариант ответа "безусловно поддерживаю, закон нужен как можно скорее для установления мира" выбрали 26,7% респондентов по всей стране. 26,8% принявших участие в опросе считают, что ОРДЛО не должно иметь никакого особого статуса.
- Почти 45% украинцев высказались за то, чтобы предоставить неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей автономию в составе Украины для того, чтобы прекратить войну.