Опрос показал, сколько украинцев готовы защищать страну с оружием в руках

59% украинцев готовы защищать страну с оружием в руках / УНИАН

Территориальную целостность Украины при появлении соответствующей угрозы готовы с оружием в руках защищать 59% украинцев. В 2019-м году таких было 56%, 2017% – 54%, 2012 – 33%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

Отмечается, что больше положительных ответов было среди мужчин, респондентов среднего возраста и среди людей с относительно высокими доходами.

В то же время однозначно не готовы брать оружие в руки для защиты территориальной целостности 19% (в 2019 – 25%) респондентов, скорее не готовы – 14% (10%). Еще 9% не смогли ответить на вопрос.

Также 85% граждан назвали себя патриотами страны (в 2019 – 83%, в 2012 – 82%), 12% такими себя не считают (11%, 10%).

Опрос проводился с 10 по 12 октября среди 2000 респондентов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Опрашивали по телефону с использованием компьютера, погрешность – не выше 2,2%.

Опрос украинцев - о чем сообщалось ранее: